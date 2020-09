Biohazard II Timișoara sau despre constructul distructiv pe care îl suprapune omul asupra universului

Performance-ul Alexandrei Boaru este al doilea eveniment de activare din cadrul proiectului BIOHAZARD – capitol introductiv al „Anthropocene. New Species”.

Evenimentul a fost organizat de galeria de artă contemporană META Spațiu. I hope the future will imprint our fossils on the same rock, și găzduit de galeria Calpe din Timișoara.

Mirela Vlăduți a explicat că performance-ul care a avut loc la finele săptămânii trecute, s-a desfășurat ca un dialog cu elementul vegetal: discurs adresat unei entități vegetale generice, unei naturi personalizate – The Plant – apologie care citează / reiterează temele centrale ale romantismului.

Un dialog care este în același timp o încercare de conectare structurată în jurul unei serii de diferențe și similitudini dintre ciclurile existențiale umane și vegetale: ciclic versus linear, tranzitoriu versus peren, integrativ versus distructiv.

Relația complexă dintre uman și vegetal – și aici vegetalul este atât parte componentă cât și imagine simbolică a întregii naturi – se structurează în jurul constructului artificial și inevitabil distructiv pe care îl suprapune omul asupra universului.

Concluzia este însă una unificatoare, performance-ul fiind în același timp o validare a biologiei umane ca parte a mecanismului vegetal de regenerare și o validare a modului în care funcționează omul în rolul său asumat de principiu ordonator.

Componenta video a performance-ului ilustrează, pe de o parte, poziționarea actuală – în afara naturii și în interiorul tehnologiei – și pe de altă parte articulează mesajul concluziv, care plasează concilierea/ reconectarea într-un timp viitor care se definește în același timp ca anihilant și ca salvator.

BIOHAZARD, organizat de galeria de artă contemporană META Spațiu, este un prim exercițiu expozițional, parte integrantă a proiectului Anthropocene: New Species, care va avea loc, cel mai probabil, la începutul anului viitor.

Această primă parte structurată ca serie de intervenții artistice – expoziții capsulă, de scurtă durată, proiecții de filme, prezentări de artist și performance, funcționează ca introducere în tematica proiectului Anthropocene.

Acesta anunță temele principale – în ceea ce privește raportarea la schimbările prin care trecem la nivel global, climateric și social dar și în ceea ce privește repoziționarea artistului, a curatorului și a instituției culturale la ceea ce înseamnă demers curatorial, artistic și expozițional.

În același timp, acest prim capitol, cu titlu inspirat de perioada pe care o traversăm la toate nivelele, are o funcție de tampon, de tranziție între tema conștientizării pericolului pe care îl traversăm din punct de vedere climateric – care încă pare a pune probleme de acceptare, reacție și disponibilitate pentru schimbare atât la nivel individual cât și global – și cel al acceptării, a proiecției de dincolo de momentul inevitabil al transformării și al evoluției -a explicat Vlăduți.

