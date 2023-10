Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care Birourile Regionale de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, Timişoara şi Oradea pot controla eligibilitatea cheltuielilor beneficiarilor români pentru programele Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria şi Interreg VI-A IPA România-Serbia. Legea merge la promulgare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004.

Astfel, este prevăzut ca Birourile Regionale de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, Timişoara şi Oradea să exercite atribuţii în regim de putere publică, exclusiv pentru activitatea de control pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor beneficiarilor români, pentru programele Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria şi Interreg VI-A IPA România-Serbia.

