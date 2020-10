Blocaj în negocierile dintre filialele județene Timiș ale PNL și USR PLUS. Liberalii consideră declarațiile lui Drulă inacceptabile, Fritz acuză PNL că a încălcat termenii acceptați

PNL ȘI USR PLUS, filiale Timiș, au ținut joi o conferință de presă comună cu scopul de a anunța rezultatele negocierilor pentru guvernarea locală, la Timișoara, și județeană, în Timiș. Programată pentru ora 13.00, aceasta a început cu 20 de minute întârzie. Motivul? O neînțelegere „cu jumătate de oră înainte, pentru funcții” spun cei de la USR PLUS. Cei de la PNL reclamă faptul că declarațiile de miercuri ale deputatului userist Cătălin Drulă sunt incceptabile.

„Partenerii noștri nu au putut să onoreze ce am negociat luni și miercuri, să avem un viceprimar de la PNL și unul de la USR PLUS (la Timișoara – n.r.), un vicepreședinte de la PNL și un vicepreședinte de la USR PNL (în Consiliul Județean Timiș – n.r.). Au spus că au nevoie de timp să se gândească la această soluție, propun să facem asta după alegerile parlamentare. Pentru noi este exclus să continuăm cu o instabilitate politică aici. Timișoara astăzi o să treacă de pragul de 3 cazuri COVID (mia de locuitori/ultimele 14 zile – n.r.). Eu am nevoie de o stabilitate în Consiliul Local. Cred că și în Consiliul Județean avem nevoie de o astfel de stabilitate”, a spus Fritz.

Mai apoi, reprezentanții USR PLUS, în frunte cu Dominic Fritz și Cristian Moș au părăsit dramatic conferința. Aceștia nu au dorit să preia întrebări, acuzând nevoie de timp pentru a stabili strategia de acum încolo. În schimb, au rămas prezenți reprezentanții liberalilor în fața noului sediu al Facultății de Teologie a UVT, pe strada Oituz.

Nica, în schimb, a spus că useriștii au grăbit demersurile pentru stabilirea repartizării funcțiilor, iar declarațiile de ieri ale lui Cătălin Drulă, deputat USR, de la depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare. „Pot să vă fac o mărturisire: primele discuții în acest format inedit pentru noi – nouă oameni de la USR, nouă de la PNL, noi, cei de la USR PLUS, le-am început cu discuții despre proiecte. Un pic au fost descumpăniți cei de la PNL, dar este important să discutăm despre proiecte. Până la urmă, nu lăsăm în spatele nostru majorități și posturi, ci lăsăm lucruri concrete pentru oameni. Oricine vrea să facă lucruri bune, are în noi un partener, pe proiecte și pe discuții concrete. (…) Poate în alte negocieri la care au participat (cei de la PNL – n.r.) s-a început cu alte lucruri prima dată. Poate cu funcții, cu discuții despre posturi și așa mai departe”, spune miercuri Drulă.

„Noi am cerut mai mult timp să discutăm despre pozițiile din cele două instituții publice. E adevărat însă că am ajuns la un acord privind programul de guvernare locală, atât din Timișoara, cât și din Consiliul Județean. Am fost de acord să sprijinim programul USR PLUS la Primăria Timișoara și, în același timp, să completăm acest program cu ideile administrației liberale. În ceea ce privește Consiliul Județean, ei sprijină programul nostru, cu câteva adiții din programul alianței USR PLUS.

Ceea ce a subminat, practic, negocierile au fost recentele declarații ale chiar unui membru din comisia de negociere, pe care colegii mei, ieri, în ședința Biroului Politic Județean le-au considerat a fi inacceptabile, care subminează încrederea noastră că partenerii noștri pot să fie loiali. Am solicitat o păsuire, să se mai așeze timpul peste aceste declarații contondente, iar săptămâna viitoare să reluăm discuțiile. Ceea ce așteaptă lumea de la noi este să convenim asupra proiectelor”, a spus Nica.

Nica spune că, și în cazul în care negocierile cu USR PLUS vor eșua definitiv, nu va urmări o alianță cu PSD, Pro România, „partide în opoziție ideologică cu noi”, după cum le-a numit el. Pe de altă parte, noul președinte al Consiliului Județean Timiș spune că este de acord cu Fritz, că pandemia complică situația. Totuși, Alin Nica a adăugat: „Voi face tot ce este posibil, pot duce lupta cu pandemia și fără vicepreședinți o săptămână, două, trei…”. Pe final, acesta a ținut să se arate optimist că negocierile cu USR PLUS vor ieși din impas.

Ulterior, preşedintele USR Timiş, Cristian Moş a scris pe pagina sa de Facebook că liberalii au demonstrat, în urma acestor negocieri, că ”dinozaurii există”.

”După 3 zile de negocieri cu PNL Timiş care păreau încheiate, astăzi liderii PNL ne-au demonstrat un singur lucru: dinozaurii încă există. Am păstrat transparenţa în această perioadă, timp în care PNL negocia cu vechea clasă plotică, în spatele uşilor închise. În momentul de faţă între USR PLUS şi PNL Timiş NU există un acord de colaborare nici în cadrul Consiliului Judeţean Timiş, nici în Consiliul Local Timişoara. Nu ne abatem de la valorile noastre şi nu vom încălca voinţa timişenilor. Suntem aici pentru că ne dorim cu adevărat un nou început!”, a scris Cristian Moş.

Şi Dominic Fritz a revenit, după negocieri, cu un mesaj pe pagina sa de Facebook şi i-a transmis liderului PNL Timiş, Alin Nica, să ia o decizie până luni.

”Domnul Alin Nica trebuie să decidă ce fel de politică vrea să facă, politica de scandal între Guvern şi Parlament sau o politică pentru binele timişenilor şi timişorenilor. Dl Nica, aveţi termen până luni seară să luaţi o decizie. Sfatul meu este să cântăriţi atent situaţia epidemiei de COVID-19 şi voturile cetăţenilor şi să hotărâţi în funcţie de interesele timişorenilor şi timişenilor, nu de îndemnurile la război de la Bucureşti”, a scris Fritz pe Facebook.

Candidatul PNL Timiş, Alin Nica, a câştigat alegerile pentru conducerea Consiliului Judeţean Timiş, în timp ce Nicolae Robu nu a mai obţinut un nou mandat de primar al Timişoarei, alegerile fiind câştigate de candidatul USR, Dominic Fritz. Cele două partode, PNL şi USR-Plus au anunţat după alegeri că sunt dispuse să încheie o alianţă pentru guvernarea locală.

