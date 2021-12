Borderline – superspectacol, în premieră, la Filarmonica Banatul Timișoara

Trei dintre cei mai reprezentativi muzicieni din jazz-ul contemporan, trei artiști din generații și țări diferite se vor întâlni pentru a prezenta în premieră superspectacolul Borderline, în 9 decembrie, de la ora 19, la sala Capitol a Filarmonicii din Timișoara.

Pianistul newyorkez de origine română Lucian Ban îi invită pe legendarul clarinetist francez Louis Sclavis, una din figurile cheie ale jazz-ului european din ultimii 50 de ani, și pe bateristul german Moritz Baumgartner, unul dintre cei mai apreciați bateriști de jazz ai noii generații în proiectul BORDERLINE, o serie de concerte, mese rotunde și discuții cu publicul ce vor avea loc între 6 și 11 decembrie la București, Timișoara și Brașov.

Trei dintre cei mai reprezentativi muzicieni din jazz-ul contemporan, trei artiști din generații și țări diferite se vor întâlni în România pentru a prezenta în premieră BORDERLINE, o suită ce ilustrează o idee foarte simplă – jazz-ul în secolul XXI este o muzică cu adevărat globală, ce traversează granițe, generații și stiluri și al cărei motor este creativitatea improvizației.

După mai multe amânări cauzate de restricțiile și provocările create de pandemie, proiectul BORDERLINE va debuta luni 6 decembrie la Goethe Institut din București cu o masă rotundă cu tema “Jazz-ul în secolul XXI” urmată pe 7 decembrie de concertul premieră al proiectului BORDERLINE la sala ”Elvire Popesco” a Institutului Francez din București, un nou concert la Filarmonica Banatul din Timișoara pe 9 decembrie, seria încheindu-se pe 11 decembrie cu un concert și o discuție cu publicul la Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov.

Louis Sclavis este una din figurile cheie ale jazz-ului european din ultimile patru decenii, el schimbând felul în care se cânta la bass clarinet în jazz-ul modern, documentând o operă vastă în albume și proiecte conceptuale ce fac apel la arte vizuale, dans contemporan, teatru, film și muzică improvizată.

Apreciat de All Music Guide drept „unul dintre cei mai buni clarinetiști din free jazz și avangardă” Louis Sclavis cântă muzică improvizată cu o extraordinară claritate și precizie și este considerat de criticul american Gary Giddins drept un un muzician dincolo de categorii devotând aceeași energie atât compoziției extinse, cât și improvizației totale, un artizan al ritmurilor rupte ce combină orice influență, fie ea a swing-ului, a rock-ului sau a muzicii ethno franceze.

Contribuțiile sale la jazz-ul european i-au adus numeroase premii și aprecieri de-a lungul anilor precum premiul Django Reinhardt 1988, First Prize la Bienala de la Barcelona în 1989, British Jazz Award „Best Foreign Musician” 1991, Django D’Or Best Jazz Album of the Year 1993 și Grand Prix Sacem 2009.

Lucian Ban și-a câștigat renumele pe scenă newyorkeză grație unei serii de proiecte și albume de primă mână, sound-ul pianului său aducându-i din partea criticilor comparații cu Vladimir Horrowitz și McCoy Tyner.

El este considerat „unul din cei mai buni pianiști care s-au mutat la New-York în ultima decadă” (Bruce Lee Gallanter). Considerat de cunoscutul ziar britanic The Guardian drept „Un nume de urmărit/A name to watch”, pianistul, compozitorul și aranjorul Lucian Ban, originar din Cluj-Napoca, activează la New-York, unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, Elevation, Blacksalt, Oedipe Redux), toate implicând muzicieni de prim rang, recunoscuți în întreaga lume.

A editat 16 albume sub nume propriu pentru case de discuri de prestigiu americane și europene, iar în 2013 și-a făcut debutul la celebra casă de discuri ECM Records cu ”Transylvanian Concert” în duo cu violistul american Mat Maneri, album ce-i va aduce consacrarea internațională. În 2016 albumul „Songs from Afar” al quartetului său Elevation editat de Sunnyside Records câștigă prestigiosul DOWNBEAT Album of The Year. În 2018 prezintă în premieră la Opera din Lyon ”Oedipe Redux”, o reimaginare radicală a celebrei opere a lui George Enescu pentru un octet avându-l ca invitat pe celebrul clarinetist francez Louis Sclavis. Proiectul este prezentat in 2019 pe scenele BOZAR, Bimhuis, Jazzdor, etc in cadrul Europalia Arts Festival.

Moritz Baumgartner este unul dintre cei mai aclamati si apreciati bateristi din noua generatie a jazz-ului german. Nascut in 1985 Morits apare deja pe mai mult de 40 de albume pentru label-uri precum Clean Feed, Enja, Warner colaborand cu muzicieni pecum Tony Malaby, Ralph Alessi, Bob Stewart, Kurt Rosenwinkel, John Hollenbeck, Johannes Enders, Julia Hülsmann, Johanna Borchert Band, Christian Weidner, etc.

Moritz Baumgartner a concertat pe scenele unor festivale de prestigiu din Europa si din lume precum: Jazz Baltica, MOERS Festival, Jazzfest Berlin, Copenhagen Jazz Festival (DK), Jazz by Off beat Basel, Cully Jazzfestival , Be Jazz (CH), Jazzy Colours Paris (FR), Nisville JazzFestival (Serbia), Jazzfestival Port au prince (Haiti), Jazzfestival La Paz (Bolivia), Lugano Jazzfestival (CH), Jazzfestival Bergen (NO); Jazzfest Kolkatta (India), Jazzfestival Timisoara, Garana Jazz (RO), JAZZ D’OR Festival.

Ca si membru si co-leader al Melt Trio si Lisbett Quartet, Moritz Baumgartner castiga prestigiosul ECHO Award in 2012 si 2018 (German Grammy).

Biletele se gasesc la casieria Filarmonicii Banatul din Timisoara, Bd. C.D. Loga nr.2. Luni, Miercuri, Vineri: 14:00 – 19:00

Marti, Joi: 10:00 – 15:00. Biletele pot fi cumparate si cu 1h inainte de inceperea concertului. Casieria se inchide cu 15 min. inainte de concert.

Parteneri: Institutul Francez din Romania. Goethe Institut. Centrul Cultural German Timisoara. Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania din Brasov. Filarmonica Banatul din Timisoara. JazzUpdates.

