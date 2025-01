Borsetă cu bani, carduri și acte ale unui om de afaceri, sustrase dintr-un avion WizzAir. Indiciile conduc spre însoțitorii de bord

Un antreprenor din Timișoara a rămas fără o importantă sumă de bani, plus cardurile de firmă și personale, precum și acte, după un zbor cu WizzAir, pe ruta Timișoara – Bari (Italia). Culmea e că la Bari i s-a spus că borseta nu se găsește în avion, dar obiecte din ea aveau să fie descoperite, a doua zi, aruncate lângă un gard pe trotuar, în zona Dacia din…Timișoara.

Omul de afaceri a zburat de la Timișoara la Bari în data de 14 ianuarie 2025. Acesta a stat chiar pe primul rând de locuri din avion, iar borseta a pus-o în torpedoul de deasupra, în care mai era foarte puțin loc și unde se aflau haine și efecte personale cu sigla WizzAir, deci aparțineau însoțitorilor de zbor, echipei de stewardese și stewarzi de pe cursa respectivă.

“În data de 14.01.2025 am aterizat cu cursa companiei aeriene Wizz Air nr. W4 3549 la Bari, venind de la Timișoara.

Locul meu în avion a fost 1 C, la intrarea în avion, se vede că am avut la mine o borsetă de umăr, din fâș, de culoare albastră, ulterior m-am mutat pe scaunul din spate, erau toate trei locurile neocupate. Până să mă mut, la recomandarea însoțitoarei de zbor, am pus borseta mică albastră în compartimentul de deasupra scaunului meu, acolo erau doar efecte, obiecte cu însemnele Wizz Air și atât.

La ieșire, după ce a aterizat avionul efectiv am ieșit din avion fară borsetă, am uitat să o iau, mi-am luat doar valiza mică de mână.

Vă rog să verificati pe camerele video din interiorul avionului cine a luat borseta mea.

După ce am trecut de vamă și am ieșit în sala cea mare a aeroportului mi-am dat seama că-mi lipsește borseta și am reclamat/anunțat imediat acest aspect la biroul Lost and Found, la Bari în aeroport.

Cei de la ghișeu au trimis imediat o persoană la avion, care s-a întors după aproximativ 10 minute și mi-a spus că personalul de la bord (nu știu dacă erau cei de la curătenie sau membrii echipajului) a verificat în avion, dar nu a găsit nicio borsetă.

În cursul zilei de 14.01.2025 am sunat pentru a afla noutăți privind borseta, am sunat și în cursul zilei de 15.01.2025, dar nimic, nicio veste.

Numărul la care am sunat este : +39 080 580 0224.

În portofel am avut: cardurile bancare ale firmei – 4 carduri, un card bancar persoană fizică – card lei, un card persoană fizică – euro, un card de credit. Toate le-am anulat din aplicația de pe telefon, am anunțat și la cele două bănci emitente, le-au anulat și ele.

Am mai avut și permisul de conducere, precum și talonul de la o mașină, 3 carduri de fidelitate magazin, Cardul de asigurări de sănătate și un card de Tichete Cadou. În plus, un Router Wifi 4G+ LTE Cat 6 Huawei E5783 MiFi Portabil Hotspot.

Bani am avut: 1500 euro în bancnote de 50, 20, 10, 5 euro, precum și 600 de lei în bancnote de 100 de lei”, a declarat în scris păgubitul, care a sesizat atât compania WizzAir, compania Menzies care se ocupă de operațiunile sol la Timișoara, oficialii Aeroportului Internațional Timișoara dar și conducerea Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara.

Pierdut în avion la Bari, găsit fără bani la… Timișoara

Este cât se poate de clar că nu personalul de curățenie la avion, de la aeroportul din Bari a luat borseta, deoarece obiecte din aceasta, cu numele firmei și ale păgubitului, au fost găsite, însă nu și bani, aruncate, în zona Dacia din Timișoara, chiar a doua zi după zbor. Ceea ce restrânge cercul suspecților la personalul de zbor de pe cursa W4 3549 a companiei WizzAir, pe ruta Timișoara – Bari.

La sediul firmei antreprenorului a sunat chiar a doua zi, pe data de 15 ianuarie, la ora 17, o persoană și a anunțat că a găsit carduri pe numele patronului și al firmei, aruncate pe stradă. Un angajat al acestuia s-a deplasat la locul indicat de cel ce le-a găsit, mai exact pe strada Teiului (zona P-ța Dacia) colț cu strada Brândușei. Acolo a dat de 12 carduri aruncate între trotuar și niște tufișuri, iar ulterior a căutat prin zonă, inclusiv în tomberoanele de pe străzile alăturate, dar fără rezultate.

Nu au fost găsite alte obiecte sau borseta, cât despre bani nici nu poate fi vorba.

Așa cum am mai spus, cercul de suspecți este foarte restrâns, iar păgubitul a oferit poliției și indiciul că în avion, pe camera video de deasupra ușii piloților, care filmează spre interiorul avionului se poate identifica cine a umblat la torpedoul din dreptul locului 1C din avion. Asta dacă acea cameră de bord înregistrează și stochează și dacă WizzAir va pune la dispoziția Poliției Române imaginile, în caz că există.

Cât despre posibilii autori ai furtului, lucrurile sunt simple, existând evidența cu nume și prenume și a pasagerilor dar și a personalului navigant de pe respectiva cursă.

Din sursele noastre, atât Biroul Transporturi Aeriene al Secției Poliție Transporturi, Direcția de Securitate a Aeroportului Timișoara, cât și companiile WizzAir și Menzies au deschis fiecare o investigație.

Vom reveni cu poziția oficială a companiei WizzAir când aceasta ne va fi transmisă.

