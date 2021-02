BRD – partener al Universității Europene ”Drăgan” din Lugoj

Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj sprijină permanent și nemijlocit integrarea studenților săi pe piața muncii, prin organizarea de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri regional din numeroase domenii de activitate.

Activitățile sunt organizate de către rectorul conf.univ.dr. Dumitru Cornean, prorectorul conf.univ.dr. Gabriel Ionel Dobrin și cu participarea activă a reprezentanților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UED, coordonator – ec. Schmidt Timeea Maria. Astfel, în data de 15 ianuarie 2021, a fost organizată o dezbatere online pe platforma UED, cu tema ”Rolul și importanța sectorului bancar în economia modernă”, unde au fost diseminate informații specifice cu privire la impactul sistemului bancar asupra economiei contemporane. Invitatul de seamă al acestui eveniment a fost ec. Lăcrimioara Nicoli, agency manager BRD – Groupe Société Générale, sucursala Lugoj.

”Într-un an cu multe provocări, în care cu toții am înlocuit o mare parte din comunicarea față în față cu cea online, BRD a continuat să se implice în viața studențească din mediul digital şi a confirmat ideea că obiceiurile sociale sunt în continuă schimbare, că distanțarea fizică nu ne împiedică să fim aproape de partenerii noștri, că educația se poate face și de acasă, mai ales în relația cu banca, unde, tehnologia este mai aproape decât oricând: touchscreen-ul telefonului ne este indispensabil pentru informare și comunicare, cumpărăturile se fac online, prin intermediul cardurilor, iar joburile bancare sunt de neconceput fără calculatoare. Pășești cu dreptul în viața de student cu pachetul Card LIKE de la BRD, care oferă produsele bancare necesare tinerilor la început de drum: card ISIC cu administrare gratuită, gratuități la plăți online, retrageri de numerar la bancomatele BRD, interogări sold și servicii de mobile banking, precum și reduceri la peste 42.000 magazine, restaurante, muzee în țară și străinătate. Poți beneficia de CARD LIKE dacă ești student la orice formă de învățământ din România. După ce depășești vârsta studenției, BRD îți oferă în continuare pachetul de cont potrivit nevoilor tale, te ajută să-ți gestionezi facturile și cheltuielile și, când va veni timpul, te va sprijini în proiectele tale și te va ajuta să-ți cumperi prima ta locuință.

Și, pentru ca tinerii studenți să-și poată construi în mod informat viitorul, BRD le oferă stagii de practică la BRD, prin care să descopere activitățile dintr-o bancă și să acumuleze experiență. Vor înțelege cum se lucrează în domeniul financiar-bancar, ce metode și proceduri stau în spatele unei relații bune cu clienții și cum încurajăm spiritul de echipă. Nu e simplu, dar cu siguranță merită efortul!

Ca actor în societate, BRD investește în cultură, educație, știință și tehnologie, sprijinind proiecte care construiesc, dezvoltă, cresc o nouă generație și aduc valoare pe termen lung. Acești piloni sunt esențiali în dezvoltarea societății românești, BRD încurajând în această direcție proiecte care să fie recunoscute și apreciate de tânăra generație. Sub această viziune au fost create platformele de jurnalism Scena9; Școala9; și Mindcraft Stories. Scena9, aflată sub managementul Fundației culturale a BRD, Fundația9, este parte a unei strategii ample a BRD de a susține cultura. Publicația radiografiază viața culturală din România (și nu numai) și incită la dialog zone care, de obicei, nu se intersectează. Școala9 este un proiect editorial dedicat educației preuniversitare și își propune să fie o piață a ideilor despre cum se poate ajunge la o educație modernă in Romania. Este manageriată de Ringier prin redacția Libertatea. Mindcraft Stories este o publicație centrată pe știință și tehnologie, editată de către Fundația Friends For Friends pentru BRD – Groupe Société Générale”. Studenții UED, prezenţi online la dezbatere, atât din cadrul Facultății de Științe Economice, specializările: Finanțe și bănci (ciclul I – studii universitare de licență), Management financiar (ciclul II – studii universitare de master), cât și din cadrul Facultății de Drept, specializările: Drept (ciclul I – studii universitare de licență), Managementul investigației penale (ciclul II – studii universitare de master), s-au arătat interesaţi de tema abordată, iar la final s-a ajuns la hotărâre comună: ca și pe viitor să se continue colaborarea benefică dintre UED și BRD, prin organizarea de noi activități adresate studenților Universității, pe teme de mare actualitate din domeniul bancar.

