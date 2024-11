Brickenburg In My Town – Zilele Fanilor LEGO® revine cu o nouă surpriză în Iulius Town, iar Game ON! Festival aduce board games

Brickenburg In My Town – Zilele Fanilor LEGO® revine cu o nouă...

Pasionații de board games și LEGO® sunt așteptați, în acest weekend, în Iulius Town, care devine un playground, unde fiecare membru al familiei se va regăsi în cel puțin o activitate pe cât de interesantă, pe atât de distractivă. Game ON! Festival propune o diversitate de jocuri de societate și experiențe de tip escape, iar Brickenburg In My Town – Zilele Fanilor LEGO® revine cu o nouă „lume” fascinantă în miniatură.

În zona Intersport, în acest final de săptămână, va avea loc o nouă ediție a Brickenburg In My Town – Zilele Fanilor LEGO®. De data aceasta, Asociația Brickenburg vine cu o reprezentare a unui oraș vechi, a unei roți panoramice, a unui carusel și a unor trenulețe. Veți putea admira un târg de Crăciun, cu pomi de iarnă și chiar pe Moșul, dar și o reprezentare a unor scene ce surprind momente din viața cotidiană, un port aflat în construcție și o impresionantă navă de croazieră, toate din piese LEGO®. Mai mult, în cadrul expoziției este prezentată și secțiunea „tehnică”, unde veți putea vedea vehicule funcționale și alte construcții interesante.

Pe lângă expoziția statică, evenimentul include și ateliere interactive de construcție, unde toți doritorii, indiferent de vârstă, își pot testa creativitatea și îndemânarea în arta combinării pieselor LEGO®. Atelierele vor avea loc vineri în intervalul orar 16.00 – 20.00, iar sâmbătă și duminică, între orele 10.00 – 20.00.

Game ON! Festival vă cheamă la joacă în Iulius Town. Sâmbătă și duminică, 9 – 10 noiembrie 2024, în intervalul orar 12.00 – 20.00, în Atrium, poți să îți demonstrezi abilitățile la board games și escape box. Accesul este gratuit. Cele două zile pline de experiențe fac parte din festivalul dedicat jocurilor de societate Game ON! Festival, care va avea loc, între 15-17 noiembrie, în Timișoara.

După ce vă bucurați de experiența jocurilor și a construcțiilor din piese LEGO®, cei mici sunt aşteptaţi în food court, unde are loc Teatrul de Păpuși. În această duminică, de la ora 11.00, „Ieduțul răsfățat” își va spune povestea.

