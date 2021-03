Brigada Antiteroristă a SRI a identificat două persoane, din Timiș, respectiv din București, care au amenințat-o cu moartea pe actrița Maia Morgenstern

Brigada Antiteroristă a SRI s-a implicat în ancheta privind ameninţările aduse actriței Maia Morgenstern, iar polițiștii au anunțat că au fost deja identificate două persoane, din Timiș, respectiv din București, care sunt în prezent cercetate.

”În continuarea cercetărilor efectuate în cauza privind mesajele de amenințare adresate doamnei Maia Morgenstern și Teatrului Evreiesc, au fost efectuate investigații pentru identificarea persoanei care a trimis mesajul, în colaborare cu SRI – Brigada Antiteroristă, fiind stabilită posibila adresă electronică IP, utilizată pentru transmiterea mesajelor. Au fost identificate 2 persoane bănuite, una pe raza județului Timiș, iar alta pe raza municipiului București, în prezent efectuându-se verificări la domiciliile lor, pentru clarificarea situației de fapt”, anunță IGPR.

Polițiștii precizează că situația în cauză este analizată și la nivelul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și DIICOT, în vederea stabilirii de elemente specifice unui act terorist, urmând a se dispune în consecință.

Actrița a depus o plângere la poliție, după ce a primit mesaje de amenințare cu moartea pe mai multe adrese oficiale ale Teatrului Evreiesc de Stat. Maia Morgenstern a publicat inclusiv pe Facebook capturi de ecran ale unui e-mail care conținea amenințări îngrozitoare la adresa sa și a fiicei sale.

Mesajul de amenințare la adresa actriței Maia Morgenstern

Amenințările cu moartea primite de Maia Morgenstern vin la o săptămână după ce actrița relata, pe Facebook, cum a asistat la un moment în care cineva important, om de cultură, a rostit o replică antisemită.

„Concret, am fost invitată oficial la o întrunire pentru directori de teatre și instituții publice de cultură, sub genericul: Vocea teatrului licean bucureștean. Lucru mare, oficiali. Chestiuni importante la ordinea zilei. Ajung cu câteva minute mai devreme. Directori, consilieri, reprezentanți… Pășesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau binețe. Și iată ce-mi aud urechile: „Hai s-o facem așa, jid…” – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunțarea…Am încremenit. Ce-ați spus? Răspunsul a venit prompt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…” Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial. Și nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scârbă fără margini. Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită. Tremur”, a scris, atunci, Maia Morgerstern.

Sursa: observatornews.ro

