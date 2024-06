British Law Centre, în colaborare cu Facultatea de Drept a UVT, anunță programul de studiu „English Law & Legal Skills” (2024-25)

Începând cu anul universitar 2024-2025, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara (UVT) va oferi, în cadrul unui parteneriat cu British Law Center (BLC), un program de studiu de un an în drept englez – Diploma in English Law and Legal Skills.

BLC a fost înființat în 1992 de către Universitatea din Cambridge împreună cu Universitatea din Varșovia, astăzi fiind condus de către Juris Angliae Scientia (JAS), o fundație cu scop educațional al cărei sediu se găsește la Facultatea de Drept a Universității Cambridge. Actualul director academic al programului este profesorul Richard Fentiman (Decanul Facultății de Drept a Universității Cambridge). BLC este organizatorul prestigiosului concurs internațional de pledoarii Central and East European Moot competition („CEEMC”).

Există 19 locații BLC în Europa Centrală și de Est, programul fiind recunoscut în prezent de către angajatorii de top și universitățile din Europa Centrală și de Est ca o formă de pregătire excelentă pentru studenții și tinerii profesioniști ai dreptului interesați de o carieră internațională, în instituții europene, în firmă de avocatură de top, în cercetare sau în antreprenoriat.

Diploma este menită să oferă o introducere teoretică în dreptul englez și competențe de management juridic, negociere, scriere juridică și advocacy. Materiile vor fi predate de către o echipă de profesori și practicieni experimentați, din Marea Britanie, prin intermediul unor cursuri online și materiale scrise (accesibile de către cursanți pe tot parcursul Diplomei) și seminare față în față. Programul va include o serie de 8 întâlniri interactive, de câte 4 ore, susținute în cadrul Facultății de Drept din Timișoara în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025.

Pe scurt, diploma presupune:

Peste 100 de ore de cursuri înregistrate (disponibile printr-o platformă special dedicată) ce vor acoperi aspecte fundamentale de drept englez: contract law, torts, equity and trusts law, history of English law;

8×4 ore de seminare față în față;

Ateliere voluntare, prelegeri live, sesiuni de dezvoltare a competențelor etc.

Taxa de participare: 725 EUR pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și avocați stagiari / 950 EUR pentru profesioniști.

Early-Bird Discounts (până la 30 iunie 2024): 625 EUR pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și avocați stagiari / 850 EUR pentru profesioniști.

Facultatea de Drept din Timișoara nu percepe o taxă separată de participare sau de organizare a programului.

Înscrierile sunt deschise până la 10 octombrie 2024.

Mai multe informații despre program se regăsesc pe website-ul oficial al programului: https://www.britishlawcentre.co.uk/timisoara/ sau în acest video de prezentare: https://www.youtube.com/watch?v=-2coc5c9TRs.

Înscrierile se fac prin intermediul acestui formular online (CLICK HERE TO APPLY)

https://www.britishlawcentre.co.uk/apply/.

