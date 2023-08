Bucură-te de vară și de evenimente în Iulius Town: spectacol pentru Ziua Timișoarei, Flight Cinema și expoziție de mașini

Zile și seri pline de farmec te așteaptă în acest weekend în Iulius Town. Joi, 3 august, spunem la unison „La mulți ani, Timișoara!” în Iulius Gardens și ne bucurăm de un program artistic special conceput pentru a sărbători, împreună cu familia și prietenii, Ziua Timișoarei. Vineri, sâmbătă și duminică, te poți delecta cu filmele „Divergent”, câștigătorul Oscarului – „Everything Everywhere all at once” și comedia „Last Vegas”, dar îți iei și porția de muzică bună. Ca experiența să fie completă, pasionații de mașini pot admira și două automobile de super raliu.

Joi, 3 august 2023, Timișoara marchează 104 ani de la instaurarea administraţiei româneşti în Banat, iar orașul va fi curpins de evenimente ce vor marca creativitatea, inovația și multiculturalitatea lui. Astfel, și în Iulius Gardens, zona Lake Plaza, începând cu ora 20:00, timișorenii sunt așteptați cu un program artistic special. Vor avea loc concerte de muzică populară, dansuri populare de câmpie și de munte, momente muzicale susținute de către interpretul Denis Hilițianu, iar la final, artista Carmen Ienci împreună cu formația Cristian Inchescu vor încânta audiența cu un recital live.

Tot în acest weekend revine Flight Cinema în Iulius Gardens, locul în care îți vei da întâlnire, în luna august, cu personaje pe care le vei urmări cu sufletul la gură, care te vor fascina cu tenacitatea și curajul lor sau le vei admira pentru lecțiile de viață pe care ți le vor oferi. Sezonul filmelor în aer liber este deschis, vineri, 04 august, de producția de aventură „Divergent”, un science fiction care te va ține în suspans până în ultima clipă. Sâmbătă, 05 august, rulează filmul de Oscar „Everything Everywhere all at once”, în care o imigrantă chineză trecută de prima tinerețe pornește într-o aventură nebunească, unde ea și numai ea poate salva lumea explorând universuri paralele și conectându-se la alte vieți pe care le-ar fi putut avea. Iar duminică, 06 august, comedia „Last Vegas” îi aduce în prim plan pe Morgan Freeman, Robert De Niro și Michael Douglas, care pleacă într-o călătorie în Las Vegas, hotărâți să se distreze și să își amintească de vremurile trecute, însă lucrurile nu ies conform planului. Proiecțiile încep la ora 20.00, dar te așteptăm de la 19.00 pentru un Sunset Warm-up în aer liber, iar de la 21.30, ne împărtășim părerile despre film, la after party. Rezervările se fac până în ora 15:00 aici și sunt valabile până la ora 19:30.

În zona Atrium din Iulius Mall, poți admira până pe 11 august două mașini de super raliu, când norocoșii îi pot întâlni și pe piloții Mihai Leu și Leo Borlovan.

