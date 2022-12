Bucuria Nașterii Domnului vestită la Catedrala Episcopală din Caransebeș de 2.000 de colindători

Aproximativ 2000 de colindători au dus mai departe tradiția colindului și în acest an la Catedrala Episcopală din Caransebeș. Zeci de grupuri de copii și tineri îmbrăcați în costume populare, elevi din unitățile de învățământ ale municipiului Caransebeș, precum și cete de colindători din mai multe alte orașe și sate ale județului Caraș-Severin și așezăminte monahale ale Eparhiei Banatului Montan, au fost primite de către Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

În aceste zile miile de colindători au adus pe soleea Catedralei vestea cea bună a Nașterii Domnului. Toți colindătorii au fost răsplătiți cu daruri și calendare pentru anul 2023 înmânate de către Părintele Episcop Lucian, însoțite de binecuvântare și călduroase urări pentru sărbători și pentru noul an.

„Și în acest an cu ajutorul lui Dumnezeu am primit în Catedrala noastră Episcopală din Caransebeș foarte mulți colindători veniți din toate zonele județului Caraș-Severin. Foarte mulți copii și tineri, foarte multe coruri parohiale au dorit în mod special să vină, iată, după 2 ani de pandemie să ne aducă vestea cea bună a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, în aceste zile am primit în jur de 2000 de colindători mici și mari, colindători care într-adevăr ne-au ajutat și pe noi să ne apropiem mai mult de ieslea din Betleemul Iudeii și împreună cu acești minunați colindători să ne închinăm și noi Pruncului Divin și să spunem cu toții: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!»”, a subliniat Preasfințitul Lucian.

„Au fost zile frumoase petrecute în ambianța colindului strămoșesc și credem că mesajul colindelor va ajunge în sufletul fiecărui creștin dispus și disponibil să conlucreze cu harul Sfântului Duh. De asemenea, credem că aceste colinde ne vor sensibiliza pe mai departe ca să fim oameni mai buni și mai apropiați de Dumnezeu, dar și unii de alții. Colindul strămoșesc ne inspiră iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. În această atmosferă binecuvântată am fost în aceste zile premergătoare Praznicului Nașterii Domnului”, a mai spus Părintele Episcop.

Este o frumoasă tradiție în Episcopia Caransebeșului ca în zilele dinaintea Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Lucian să primească colindători pentru a se bucura împreună de colindul sfânt și bun, ce binevestește Nașterea Pruncului Divin, Mântuitorul Iisus Hristos. De, asemenea ierarhul a mers cu un grup de colindători format din părinți și ostenitori ai Catedralei Episcopale, la Primăria Municipiului Caransebeș, ca să vestească prin colind Nașterea Domnului, să ofere domnului primar Felix Borcean și tuturor angajaților calendare și să le transmită binecuvântare și urări de bine în prag de sărbătoare.

