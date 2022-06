Bucurie în Mișcare – cel mai mare festival dedicat promovării sportului de masă ajunge la Lugoj

“Bucurie în Mișcare”, cel mai amplu program de promovare a sportului de masă din România, împlinește în 2022, 10 ani de activitate. În primul deceniu am oferit unui milion de oameni – copii, tineri și adulți – un spațiu unde să experimenteze bucuria sportului individual și organizat, cu impact pozitiv pe multiple planuri, în sute de comunități din România și Republica Moldova. Festivalul “Bucurie în Mișcare”, organizat de Asociația 11even, cu sprijinul Kaufland România, ajunge weekend-ul acesta la Lugoj. Evenimentul are loc în zilele de 4 și 5 iunie, în Parcul Ștrandului, iar accesul și participarea sunt gratuite. Împreună cu partenerul local de organizare, Asociația Smile, au fost pregătite o mulțime de jocuri și activități, demonstrații sportive, dansuri și arte marțiale, concursuri pentru gașca de prieteni și pentru întreaga familie, terenuri de badminton, minifotbal și volei, panou de escaladă, precum și workshop-uri cu experți în sport și nutriție în cadrul zonei #rutinademișcare. „Rutina de Mișcare este manifestul nostru pentru un stil de viață sănătos, pe care îl promovăm atât în cadrul evenimentelor, cât și online, printr-o campanie care scoate la lumină poveștile a 100 de oameni din țară, indiferent de vârstă, sex sau ocupație, care includ mișcarea în rutina lor zilnică. Cele 100 de povești vor fi postate în decursul anului 2022 pe paginile de Facebook și Instagram ale programului Bucurie în Mișcare România și pe site-ul www.bucurieinmiscare.ro și au rolul de a ne inspira să alegem mișcarea, zi de zi”, transmit organizatorii. În Lugoj, programul celor 2 zile de festival “Bucurie în Mișcare” este următorul: sâmbătă, 4 iunie: SCENĂ: ora 10:00 – Încălzire cu instructorii de la Patriot; 11:00 – Club Sportiv Voința – Demonstrație de Judo; 11:30 – Clubul Sportiv Școlar Lugoj – Demonstrație de lupte; 12:00 – Eufor Iulia Hasdeu – Piesa de teatru „Pantofăreasa”; 13:00 – Bătaie cu apă; 14:00 – Dance Mania – Demonstrație de dans; 15:00 – Eufor Iulia Hasdeu – Piesa de teatru „Elio”; 16:00 – Bailando Contigo – Flashmob; 17:30 – Alecsia – Demonstrație cu focul 18:00 Selia – Demonstrație de dans; 19:00 – Dans Madison – Demonstrație de dans; 19:30 – Aser – Stand Up Comedy; 19:45 – Concert: Ioana și Iustina, Alejandro; ATELIERE: ora 10:00 – Ateliere de facepainting; 10:00 – Ateliere creative SMILE; COMPETIȚII: ora 12:00 Turneu de fotbal. Duminică, 5 iunie: SCENĂ: ora 10:00 – Încălzire alături de antrenorii de la Power Gym; 11:00 – Încălzire cu Asociația Smile; 12:00 – Dance Mania – Demonstrație de dans; 12:45 – Dans cu Danciu; 15:00 – Bătaie cu apă; 16:00 – Bailando Contigo – Dans și Flashmob; 17:00 – Grijincu – Stand Up Comedy; 17:15 – Concert: Bordas, Maran și Zbagan, Mateo, Flavius; ATELIERE: ora 10:00 Ateliere de facepainting; 10:00 – Ateliere creative SMILE; COMPETIȚII: ora 10:00 – Campionat de ping pong; 11:00 – Cross – Bucurie în Mișcare; 13:00 – Friendship challenge; 14:00 – Turneu badminton. Programul “Bucurie în Mișcare” s-a născut pentru a ne aminti că și cele mai complicate probleme au soluții simple și se bazează pe faptul că comunitățile care participă la sport și recreere dezvoltă legături sociale puternice, sunt locuri mai sigure, iar oamenii care trăiesc în ele sunt, în general, mai sănătoși și mai fericiți decât comunitățile în care activitatea fizică nu este o prioritate.

