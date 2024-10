Buldozerele lui Fritz dărâmă încă o bază sportivă din Timișoara

Buldozerele trimise de primarul Dominic Fritz pun la pământ o bază sportivă din Timișoara. Marți dimineața, muncitorii de la Colterm, însoțiți de polițiști locali, au descins la Arena Viola, a fostului fotbalist Valentin Velcea.

Inaugurată în septembrie 2005, baza sportivă a funcționat fără nici o problemă, găzduind antrenamentele a sute de mici fotbaliști și zeci de evenimente sportive caritabile. Acum, funcționarii lui Fritz au ”descoperit” că tot ce fostul fotbalist a construit – teren, vestiare, saună, dușuri, tribună, terasă – s-a făcut fără autorizație.

Investiția de suflet a marelui fotbalist este acum distrusă de buldozere.

După ce nu a făcut nimic pentru sportul timișorean, primarul a decis să nu-i ofere nici o șansă lui Valentin Velcea pentru a continua să susțină fotbalul.

“Lucrile bune le-am făcut pentru timișoreni. Am transpirat și am apărat culorile clubului alb-violet, le-am dus mai departe și le-am implementat și în business, doar să nu se uite niciodată de Poli Timișoara. Astăzi, toată munca mea de sportiv, de 300 de meciuri în liga I, s-a ruinat în două ore. A avut primăria o dispoziție de demolare pe terenul statului. Și a intrat pe terenul statului. Eu sunt în continuare în chirie și am contract cu Inspectoratul Școlar încă 10 ani. Exista o sentință definitivă pentru dispoziția de demolare, dar eu am depus documentația pentru a intra în legalitate cu clădirile. E devărat, nu erau autorizate construcțiile, dar eram în demers de autorizare. Nu erau autorizate, pentru că până în 2017 nu se știa nici a cui e terenul. Cu siguranță vor urma și alte procese, pentru că nu mă las”, a declarat Valentin Velcea.

Primăria a demolat vestiarele și zona de bar, cu tot cu terasă. Municipalitatea a intervenit în urma cerinței Inspectoratului Școlar, care este proprietar al terenului, care l-a dat în administrare la CSS Bega, care la rândul lui a făcut un contract de închiriere cu Vali Velcea – care a construit fără autorizație.

Inspectoratul a cerut sprijin primăriei, deoarece nu putea face demolări, acestea fiind făcute în baza Legii 50, prin dispoziție de primar.

Conform legii, primăria poate demola orice construcție ridicată fără autorizație pe terenul statului sau domeniului public.

Inspectoratul Școlar a fost nemulțumit și de faptul că în barul lui Velcea, aflat în incinta unui clubului sportiv, se vindea și se consuma și alcool.

Dispoziția de demolare a fost emisă în octombire 2023, dar Vali Velcea a atacat în instanță decizia. Instanța a dat însă dreptate Primăriei.

Terenul de fotbal cu teren sintetic și tribunele nu vor fi afectate de demolări.

