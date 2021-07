Bulevardul Industriei din Timișoara, închis în noaptea de joi spre vineri

Reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara au anunțat că bulevardul Industriei va fi închis traficului rutier în noaptea de joi spre vineri, 8 spre 9 iulie, între orele 22.00 – 08.00.

Bulevardul Industriei apare, de altfel, și pe lista de lucrărilor de reabilitare și întreținere efectuate joi în Timișoara. La fel, se va lucra și în sensul de la AEM (Piața Gh. Domășnean), de unde începe bulevardul.

Iată străzile din Timișoara pe care, din ce prezintă primăria, se lucrează joi: Str. Aurel Cosma, Str. C. Brediceanu, Blv. Mihai Eminescu, Str. Sepia, Str. Banatul, Str. Transilvania, Str. I. C. Brătianu, Blv. C. D. Loga, Str. Clăbucet, Școala Gimnazială nr. 16, Blv. Industriei, P-ța Ghe. Domășneanu.

