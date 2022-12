Bulibașa romilor din Lugoj rămâne fără cele 11 kilograme de aur confiscate la Vama Cenad

O instanță de judecată a Tribunalului Timiș a anulat, definitiv, orice speranță pentru bulibașa țiganilor din Lugoj de a-și recupera cele 11,2 kg de aur, de 24 K, confiscate legal, acum 8 ani, în Vama Cenad, scrie cotidianul.ro.

Istoria galbenilor, de 24 de karate, confiscați de către poliția de frontieră, începe în data de 14 aprilie 2014. Atunci, doi cetățeni români aflați la borbul unui autorturism, marca Volkswagen, s-au prezentat în Vama Cenad cu intenția de a intra în România. La întrebările polițiștilor de frontieră ei au spus că nu au nimic de declarat.

”La un control amănunțit asupra mașinii și a bagajelor celor doi bărbați au fost descoperite, ascunse sub capota și în bordul autovehicolului, un număr de 800 de monede din metal de culoare galbenă, inscripționate: Franz Josef,1915. Monedele au fost trimise spre expertizare specialiștilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – Direcția Metale și Pietre Prețioase care, în urma expertizei preliminare, au stabilit că piesele sunt confecționate din aur de 23,6 karate. Cele 11,167 kg de monede au fost confiscate și predate Trezoreriei Statului”, se preciza, la vremea respectivă, în comunicatul de presă al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, mai arată sursa citată.

Bulibașa, cel care ar contabiliza o ”gaură” de 800.000 de euro, spune că habar nu are despre galbenii confiscați. ”Eu sunt un om cinstit. Dacă nu eram cinstit nu eram bulibașă 40 de ani. Nu am nici un dosar penal. Dar de ce mă întrebați pe mine despre aurul ăla? Nu am nici o legătură cu acei bani. Da, de ce vreți să scrieți despre asta?”, a declarat, pentru Cotidianul.ro, Boț Ioan, zis Pătru, liderul romilor din Lugoj. Intrebat ce căuta în sala de judecată dacă nu avea nici o legătură cu galbenii confiscați, bulibașa a motivat că este preocupat de problemele romilor. ”Eu sunt liderul lor si mai umblu din loc în loc, dar am mulți dușmani”, a mai spus Pătru.

