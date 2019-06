Bullying la școala din Giroc. Părinții unor copii de clasa a IV-a, revoltați că direcțiunea nu ia măsuri

La școala din Giroc, județul Timiș, un conflict care durează de un an a luat amploare în aceste zile. Părinții copiilor din clasa a IV au ajuns la disperare, din cauza unui elev cu cerințe educaționale speciale, fiul unii polițist de frontieră, care, după cum spun ei, le agresează copiii, fără ca reprezentanții școlii să intervină pentru a rezolva problema.

Iată ce a declarat, Adrian, un părinte:

”De la începutul anului școlar, din luna septembrie, a fost transferat de la altă școală un elev cu cerințe educaționale speciale (CES). El a avut tot felul de probleme la școlile pe unde a fost. După cum se comportă, elevul are nevoie de un control de specialitate, de psiholog. Agresează copiii din jurul lui, îi zgârie, îi lovește, le dă cu ghiozdanul în cap, pe un copil l-a lovit în ureche. Fiecare oră de la începutul anului e deranjată de acest elev. Ceilalți copii nu mai vor să meargă la cursuri, se duc cu frică. Inclusiv fiul meu a fost lovit. Noi am cerut să fie mutat la altă școală, că nu se mai poate așa. Ultimul an a fost un coșmar și pentru învățătoare și pentru cei mici. Prin urmare, a ieșit un circ întreg la ședința cu părinții”, a povestit Adrian.

Pe de cealaltă parte, Mihaela Pascu, directoarea unității școlare, ne-a declarat că, într-adevăr acest micuț este un caz mai special, dar școala nu îl poate exmatricula, ci el trebuie integrat în învățământul de masă, așa cum spune legea.

”E un copil cu CES, cu certificat de orientare școlară, e un copil ca toți copiii. Noi cunoaștem legea integrării acestor elevi cu CES în școlile de masă și, prin urmare, și acest copil merită să fie integrat alături de ceilalți micuți. Nu este un criminal. Credeți-mă, este un copil, mai special, e adevărat. Dacă dascălul la clasă știe să facă integrarea și se ocupă de specializarea lui, să facă astfel cursuri de integrarea copiilor cu CES, cred că ar merge treaba și să pună pe primul loc acest aspect. Ce am putea face, să îl dăm afară din școală? Să îl exmatriculăm? E posibilă exmatricularea la clasa a IV-a? Eu nu aș fi de acord cu exmatricularea unui copil care are dreptul la educație! Faptul că acest copil îi deranjează pe ceilalți elevi, îmi pun întrebarea, de ce dascălul care are și ajutorul profesorului de sprijin și al consilierului școlar, de ce nu este mai mult interesat de specializarea lui?”, a explicat prof. Mihaela Pascu.

Pe de cealaltă parte, învățătoarea Iudita Monea, a spus:

”Situația a intrat sub controlul direcțiunii și a psihologului, după ce s-au spus diverse lucruri de către părinți. Joi, lucrurile au decurs așa cum ar fi trebuit. Vom vedea cum vor merge în zilele următoare. Până acum nu am avut sprijinul direcțiunii. Joi, după ședința cu părinții, s-a început să se ia măsurile necesare”, a spus Monea.

Părinții erau hotărâți ca, vineri 7 iunie, să organizeze un protest în fața școlii, dar după ședință, se pare că situația a intrat sub control și protestul a fost amânat, pentru altă dată.

