Business Dinner, la Camera de Comerţ Arad

Christian Tour, cea mai mare agenție de turism din România, în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, organizează evenimentul de lansare a serviciilor de călătorie destinate companiilor din Arad.

Evenimentul se adresează companiilor din Județul Arad cărora agenția Christian Tour, le oferă condiții comerciale și operaționale personalizate pentru serviciile de călătorie – cazare pe termen scurt și termen lung, emitere bilete de avion, transport terestru, organizări de evenimente tip conferințe, team building-uri, workshop, seminarii – servicii de negociere cu furnizorii în numele companiei, consiliere în elaborarea și implementarea politicii de călătorie, precum și beneficii pentru vacanțele personale ale angajaților.

„Turismul reprezintă unul din sectoarele economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung, dar şi o piaţă sigură a forţei de muncă. CCIA Arad dorește să contribuie la promovarea obiectivelor turistice din judeţ şi nu numai, şi cred că putem derula o mulţime de proiecte, benefice pentru toate părţile implicate. Este important pentru noi, ca reprezentanţi ai mediului de afaceri arădean, să creăm oportunități benefice pentru comunitatea locală”, a punctat preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad, domnul Gheorghe Seculici.

„Chiar dacă în piață suntem foarte cunoscuți pentru concediile și vacanțele reușite în toate colțurile lumii, portofoliul nostru include și o suită de servicii pentru călătoriile sau evenimentele de business. Fie că este vorba de evenimente exclusiviste, în cerc restrâns, de câteva persoane, sau de conferințe, congrese și alte evenimente grandioase de până la 2000 de persoane, avem experiența, calificarea și creativitatea să ne ocupăm de fiecare detaliu de planificare și implementare. Avem la activ sute de evenimente complexe și memorabile, în care am economisit timp, respectând bugetul și regulile companiilor, am găsit soluții în timp real pentru orice element neprevăzut apărut, am rezolvat situații complexe bazându-ne pe seriozitatea partenerilor și furnizorilor noștri de încredere și am obținut acel lucru din ce în ce mai rar întâlnit într-o lume plină de experiențe de tot felul: entuziasmul participanților”, spune Cristian Pandel, CEO & Președinte Christian Tour.

Evenimentul se desfășoară în data de 21 mai 2024, la sediul Camerei de Comerţ Arad, în intervalul orar 17:30-20:00.

Înscrierea se face online, completând formularul aici.

