Cadouri de ziua primarului Nicolae Robu

Inaugurări ale celor mai importante lucrări de infrastructură din Timişoara par să fi devenit cadouri de ziua edilului Nicolae Robu, pe 28 mai.

De această dată, este vorba despre un nou drum de legătură între Calea Torontalului şi Aradului, dar neagă faptul că au fost intenţionate, cu o singură excepţie – vaporaşele.

“La pasajul Michelangelo a fost termenul de finalizare pe data de 29 mai, dar se anunţa o zi ploioasă şi atunci am acceptat să facem inaugurarea cu o zi mai devreme. La inaugurarea transportului cu vaporaşele, da, a fost un spirit de frondă. Mi-am spus că după ce am fost atât de mult criticat (…) şi am făcut mai devreme inaugurarea, pe 28 mai”, a explicat Nicolae Robu în conferinţa de presă de marţi.

Tot de ziua sa, de această dată, edilul a anunţat că “conducătorii auto au la dispoziţie o nouă arteră şi anume, o legătură dublu sens între Calea Torontalului şi Calea Aradului, realizată în afara oraşului, în cadrul strategiei noastre de decongestionare a acestuia”.

