Căldură, dar și ploi, în Banat, în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie, centrul Banat-Crișana anunță, în buletinul de prognoză din 4 august, că în următoarele zile, deși se va înregistra disconfort termic, spre seară vor apărea și precipitațiile. Dacă luni seară, în Timiș, au fost înregistrate ploi ușoare doar în Timișoara, Jimbolia și și Sânnicolau Mare, marți, izolat, se vor înregistra cantități mai impresionante de apă, dar ploile vor fi prezente în tot județul.

Temperaturile maxime, pentru marți, 4 august, în județul Timiș, se vor situa între 32 și 34oC, fapt se duce la atingerea și depășirea pragului critic de 80 de unități al indicelui temperatură-umezeală. Spre seară, apar ploile, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului (55-65 km/h) și, posibil, condiții de grindină. Local, cantitățile de apă vor fi însemnate. Noaptea, minimele se vor situa între 18 și 20 oC.

Miercuri, în regiunea Banat-Crișana, precipitațiile vor mai fi întâlnite doar local, mai ales în Banat, iar joi și vineri, doar la deal și la munte. Maximele vor continua să ajungă până la 32 oC, iar minimele se vor situa între 14 și 20 oC. Pentru week-end, meteorologii prevăd temperaturi peste și precipitații sub normalul acestei perioade.

Anunțul ANM Banat-Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 04.08.2020 ora 0900 – 05.08.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi călduroasă ziua, izolat caniculară, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU), local va atinge și depăși ușor pragului critic de 80 de unități. Spre seară și noaptea gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și local, începând din vest vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și condiții de grindină. Izolat, cantitățile de apă pot fi însemnate. Vântul va prezenta intensificări locale în cursul zilei, cu viteze la rafală ce vor atinge 55-65 km/h.

Temperaturile maxime între 32 și 34oC

Temperaturile minime între 18 și 20oC

Timpul probabil pentru intervalul: 05.08.2020 ora 0900 – 06.08.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va răcori și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. Local, îndeosebi în Banat vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil căderi de grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări izolate, mai susținute la munte.

Temperaturile maxime între 26 și 30oC

Temperaturile minime între 14 și 19oC

Timpul probabil pentru intervalul: 06.08.2020 ora 0900 – 07.08.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi din nou. Cerul va fi variabil. Izolat, la deal și munte vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări la munte.

Temperaturile maxime între 27 și 32oC

Temperaturile minime între 15 și 20oC, mai scăzute în depresiuni spre 13oC

Timpul probabil pentru intervalul: 07.08.2020 ora 0900 – 08.08.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va deveni călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, cu excepția dealurilor Banatului și zonei montane aferente, unde vor fi înnorări temporare, averse de ploaie, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări pe durata averselor.

Temperaturile maxime între 29 și 34oC

Temperaturile minime între 16 și 21oC

Tendinţa evoluţiei vremii pentru intervalul: 08.08.2020 ora 0900 – 11.08.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Regimul termic se va situa ușor peste mediile climatologice ale perioadei, iar cel pluviometric va fi moderat deficitar”.

