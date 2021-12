Camera de zi în stil scandinav: alege cele mai inspirate piese de mobilier

Viața în stil scandinav este în centrul atenției de câțiva ani, iar popularitatea sa nu este cu siguranță în declin. Este confortabilă și armonioasă datorită legăturii sale cu natura, pune accentul pe funcționalitate și este ușor de întreținut. Cum să vă mobilați camera de zi în stil nordic?

Folosiți materiale naturale și tonuri neutre

Stilul scandinav este caracterizat de luminozitate așadar, decorați-vă camera de zi în tonuri deschise. Nu trebuie să aveți totul alb, gri sau bej, puteți să combinați și cu alte tonuri pastelate; cele mai inspirate culori sunt, desigur, cele pe care le găsiți în natură – verde, albastru deschis sau galben muștar. În ceea ce privește mobilierul, optați pentru materiale naturale – cele mai populare sunt lemnul deschis, precum molidul, mesteacănul și pinul – combinate cu alb. Alegeți accesorii din materialele precum in, bumbac și blană, sunt cele mai populate și vor completa perfect atmosfera scandinavă.

Creați o camera de zi luminoasă

Un candelabru nu va fi suficient. Puneți în cameră și alte obiecte de iluminat sub formă de lămpi de podea, lămpi de perete și chiar lanțuri luminoase. Și nu uitați de lumânări, astfel atmosfera va fi și mai plăcută. De asemenea, este foarte important să lăsați cat mai multă lumină naturală să pătrundă în încăpere. Jaluzelele sau perdelele grele nu își au locul aici. Dacă fereastra nu dă spre stradă sau spre un alt imobil cu apartamente, nu vă temeți să renunțați la perdele. Puteți, de asemenea, să aduceți mai multă lumină în cameră cu ajutorul unei oglinzi plasate inteligent.

Optați pentru un confort funcțional

Stilul scandinav se bazează pe piese de mobilier minimalist și ușor de combinat. În ceea ce privește scaunele și fotoliile , acestea trebuie să fie cât mai confortabile. O canapea în tonuri neutre este o necesitate absolută într-un living amenajat in stil scandinav. Adăugați un plus de confort cu pături sau cuverturi pufoase și perne moi. Scandinavii sunt adepți ai principiului “less is more”, așa că nu exagerați cu decorațiunile, chiar și cu cele funcționale.

Combinați minimalismul cu cât mai multe spații de depozitare

Pentru a păstra aspectul curat și minimalist al livingului optează pentru cât mai multe spații de depozitare. În plus, poți alege diferite coșuri realizate din materiale naturale, au un aspect decorativ deosebit și sunt foarte practice. Atenție însă la supraaglomerarea spațiului. Totul ar trebui să aibă un scop și un loc precis. În caz contrar, este timpul sa faceți curățenie și să aruncați toate obiectele nefolositoare.

Dacă aveți o cameră mai mare, nu vă fie frică de contraste

Stilul scandinav nu se rezumă însă doar la culori neutre. Dacă livingul tău este suficient de aerisit și luminos, îți poți permite să accesorizezi în negru. Fie că este vorba de lămpi de podea, candelabre sau chiar un scaun.

Alege și un covor potrivit pentru living

Cea mai bună pardoseală este, bineînțeles, lemnul sau un alt material cu aspect de lemn. Vinilul, de exemplu, asigură un transfer termic excelent, are un aspect autentic de lemn masiv și este mult mai ușor de întreținut. Dar chiar dacă pardoseala este caldă, nimic nu se compară cu un covor. Cel mai bine este să așezați un covor de dimensiune medie lângă o canapea sau sub o măsuță de cafea. Nu vei da greș dacă vei alege unul de culoare uni sau cu model.

Nu uitați de flori

Le puteți pune în vază sau o variantă și mai bună sunt cele în ghiveci. Nu uitați să puneți ghivecele în recipiente decorative. Suporturile albe sau gri sunt alegerea ideală. Dacă au picioare de lemn sau de metal, cu atât mai bine. De asemenea, puteți alege suporturi suspendate. Acestea vor scoate în evidență în special plantele cățărătoare. Dacă nu sunteți un cultivator pasionat, nu exagerați, câteva crenguțe sau ierburi uscate puse într-o vază arată foarte bine.

