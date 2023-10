Campanie de conștientizare cu privire la cancerul de sân

Având in vedere ca la nivel global luna octombrie este „Luna de conștientizare cu privire la cancerul de sân”, Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara organizează, in cadrul proiectului „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest“ , o campanie de informare a populației cu privire la metodele de screening ale acestei afecțiuni si posibilitatea realizării unei mamografii gratuite.

Campania se va desfășura in zilele de 14 si 15 octombrie 2023 in centrul Timișoarei si își propune să crească gradul de conștientizare a populației cu privire la cancerul de sân și să atragă atenția ca efectuarea din timp a unei investigații de screening ajută la diagnosticarea precoce a acestei afecțiuni si permite tratamentul eficient, contribuind astfel la salvarea vieții si reintegrarea in familie si societate.

Luna de conștientizare cu privire la cancerul de sân, celebrată în octombrie, în fiecare an, aduce în atenție cancerul mamar, patologie care poate să apară la femeile de orice vârstă, chiar dacă nu au nici un factor se risc. Cel mai mare număr de cazuri se înregistrează în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 50 şi 69 de ani. Conform statisticilor, aproximativ 11.43% dintre cazurile de cancer de sân din Europa, apar la femei cu vârsta sub 44 de ani; 54% apar la vârsta de 45-69 de ani, iar restul cazurilor la femeile peste această vârstă.

Doamnele cu vârsta cuprinsă între 50 – 69 de ani sunt invitate să participe GRATUIT la Programul pentru descoperirea timpurie a cancerului de sân, în cadrul Programului Național pentru Cancerul de Sân, pus la dispoziție de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara.

Pentru programarea unei mamografii in cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgența Timișoara aveți la dispoziție următoarele numerele de telefon:

0745.620.965, 0748.884.476, 0748.296.606 sau e-mail: programari.mamografii.scmut@gmail.com.

Vă puteți programa pentru o mamografie care poate depista cancerul de sân într-un stadiu de început înainte ca acesta să provoace simptome, fiind astfel mult mai ușor de tratat.

Centrele de screening din județul Timiș se afla in cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Complex Clinicile Noi, Str. Ghe. Dima nr. 5 si Laboratorul de radio-diagnostic din cadrul secțiilor de Obstetrica-Ginecologie (Str. 16 Decembrie 1989, nr.22-24) si in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babeș” – Str. Ghe. Adam, nr. 13.

Comentarii

comentarii