Campanie și eveniment umanitar UMFT pentru copiii bolnavi – MedTalents & TimMedfest

UMFT- Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, prin programul TimMedfest, în asociere cu EMSA (European Medical Students’ Association) vă invită să sprijiniți campania umanitară destinată Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

Donațiile se pot face până pe 7 ianuarie inclusiv, în contul RO15BTRLRONCRT0625800901 menționând obligatoriu la destinația plății: ”donație MedFest”.

În cadrul zilelor UMFT, care marchează cei 80 de ani de existență ai renumitei instituții de învățământ, sâmbătă 7 decembrie 2024, începând cu ora 19, are loc la Clubul ”Heaven”, un Eveniment Artistic Caritabil care reunește Festivalul de Muzică al Mediciniștilor Timișoreni, “TimMedfest” și concursul de talente “MedTalents”. Evenimentul aduce

în lumina reflectoarelor generațiile de azi și de ieri ale Universității, ca o dovadă că actualii și viitorii medici știu să vindece nu doar prin actul medical, ci și prin artă.

Seara se deschide cu MedTalents , un concurs cu momente de muzică, teatru, dans și poezie al studenților mediciniști cu înclinații artistice, inițiat de asociația EMSA. Vor ajunge în lumina reflectoarelor Vlad Cirti cu ”House of the Rising Sun” (The Animals), trupa de dans Infinity, Lucas Slavin cu un recital de poezie, Dominic cu compoziția proprie ”Too beautiful for this world”, trupa de teatru ”Drum the drama” cu un fragment din piesa ”Omul din cerc”(Matei Vișniec), Bogdan Dumescu și Deyan Iovanovici cu ”Paranoid” (Black Sabath) și ”I wanna be your slave” (Maneskin), Paula Cojocaru & Emanuel Diaconescu cu dansul sportiv ”Toxic”, Diana Ivan cu ”L’amour de ma vie” (Billie Eilish), Edida cu ”River flows in you”(Yiruma) și Denisa & Petronia Belean cu ”Die with a smile” (Lady Gaga, Bruno Mars).

Va fi făcută apoi o licitație cu lucrări de artă plastică ale unor tineri creatori, încasările mergând către campania umanitară.

A doua parte a evenimentului – TimMedfest (anterior denumit Medfest) este un festival muzical înființat în urmă cu 20 de ani, prin inițiativă studențească și care a ajuns acum la ediția cu numărul 25. De-a lungul timpului s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu festival. Reunind mai multe generații, a devenit o flacără vie a spiritului medicinist, transmisă an de an studenților nou veniți.

Vor urca în această seară pe scenă trupele Atlantis, Mini Capuccino, Akusti-k, Runaway Misfits, Evergreen , dar și The Case – una din formațiile emergente din noul val underground, prezentă pe scena festivalurilor Electric Castle, Snowfest sau Best Fest.

Formată în 2012, The Case pune pe primul loc libertatea de exprimare artistică si extinderea orizonturilor muzicale. A lansat deja două materiale discografice: The Case EP (2014) și Own The Night (2017).

Programul artistic va fi urmat după miezul nopții de After-Party.

Evenimentul este adresat întregii comunități academice, dar nu numai acesteia.

Sunt așteptați să susțină concurenții și trupele care vor urca pe scenă studenți actuali sau foști studenți, prieteni ai acestora, dar și orice alte persoane pasionate de muzică, dans și teatru și dornice de a lua parte la un astfel de eveniment studențesc.



Totodată evenimentul face posibilă, inclusiv prin cutiile de donații care vor fi din sală, strângerea directă de bani în cadrul campaniei umanitare destinate Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara Țurcanu” Timișoara.

Întreaga sumă strânsă din vânzarea de bilete va ajunge, de asemenea în contul campaniei. Biletele se pot achiziționa online sau la fața locului. Costă 15 lei până la ora 22 și 20 de lei după. Studenții și angajații UMFVBT, pe baza legitimației de student sau angajat au acces gratuit până la ora 22.

