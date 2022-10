Campionat de minifotbal în Piața Traian. Teren cu gazon natural, în cadrul bienalei de arhitectură Beta 2022

În mijlocul Pieței Traian a apărut un teren de fotbal cu gazon cu iarbă naturală. Ideea aparține locatarilor casei Jakab Toffler din cartier, care au câștigat concursul organizat în cadrul Bienalei de Arhitectură Beta 2022 cu proiectul „Fotbalul ca infrastructură pentru democrație”.

„Avem un ONG cu numele Casa Jakab Toffler, ca o extensie la asociația de proprietar a casei de pe Neculuță nr.4. Având o casă unde comunitatea funcționează foarte bine, unde ne înțelegem, avem proiecte și activități împreună, ne-am gândit că modelul casei noastre poate fi adus în spațiu public. Am depus la Capitală Culturală Europeană două proiecte cu casa noastră. Prin Centrul de Proiecte a Municipiului am cuprins o rezidență pentru un artist extern, urmând să facem un concurs pe ideea asta. Discutând despre această tradiție de a organiza în Traian meciul de fotbal Căsătoriți vs Necăsătoriți, ar fi fain ca piața noastră să devină un teren de fotbal. Am rămas cu această ideea până ce Bienala de Arhitectură a scos la concurs o instalație de arhitectură pentru Piața Traian. Arhitecții, știind de discuțiile noastre pentru campionatul de fotbal, au zis că e momentul să facem instalația. Așa am depus proiectul la Beta. Au fost zece proiecte, iar noi am câștigat cu instalația Fotbalul este o infrastructură a democrației”, a declarat Alex Ciobotă, arhitect peisagist, reprezentantul Asociației Casa Jakab Toffler.

La realizarea proiectului au contribuit și arhitecții Zenaida Florea şi Cristian Bădescu (asistenți la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti), Pia Onci și Bogdan Isopescu.

Rezultatul final este construirea unui teren de fotbal și organizarea unui campionat, la care s-au înscris 13 echipe care au fost împărțite în patru grupe.

„Inițial am vrut să fie doar pentru cetățenii din Fabric, dar ne-am dat seama că de fapt, când vorbești de comunitate nu mai poți să stabilești limite foarte clare, totul devine fluid și atunci am spus că măcar unul din echipă trebuie să fie cetățean din Fabric. El poate să-și invite prieteni. Surpriza a fost mare pentru că s-au înscris 13 echipe. S-au înscris frizerii din Fabric, berarii, spițerii, inginerii, locuitori din casele de aici. Evident, și noi de la Casa Jakab Toffler avem echipă. Cred că acest proiect poate fi repetat o dată pe an, să devină o tradiție”, a mai spus Alex Ciobotă.

Show-ul a fost deschis vineri, 14 octombrie, cu un meci între copiii din Academia Politehnica Timișoara și fetele de la Politehnica Timișoara Femina.

Campionatul a început sâmbătă dimineața cu meciurile din grupă și se va relua duminică, când este programat și marea finală.

Regulile generale de joc care stau la baza campionatului sunt cele prevăzute de către Federaţia de Minifotbal din România. Se joacă patru jucători și un portar, plus rezerve până în zece jucători.

„Avem un trofeu surpriză, care pornește de la un element identitar al zonei: Mercur de pe palatul din Traian. Avem și mici premii de la sponsori. Tot cu această ocazie lansăm și berea Casa Jakab Toffler – cu sigla campionatului de fotbal. E o rețetă făcută special pentru noi, e mai de proletari, mai ieftină”, a mai spus Alex Ciobotă.

