Cand incepe US Open 2019, care sunt favoritii la castigarea trofeului si ce premii in bani castiga?

US Open, cel de-al 4-lea turneu de Mare Slem al anului este programat pentru 26 august – 7 septembrie 2019 si se anunta a fi una dintre cele mai disputate competitii gratie premiilor colosale puse in joc si a jucatorilor extrem de spectaculosi care participa.

Cu o istorie de peste 100 de ani, US Open se diferentiaza de restul turneelor de Mare Slem prin cateva elemente care contribuie la spectacol:

Ofera premii de valori egale, atat pentru competitia feminina cat si pentru competitia masculina;

Are un mod de departajare unic. Jucatorii care ajung in setul decisiv joaca tiebreak;

Meciurile se joaca pe o suprafata de beton, care este rapida si creaza situatii imprevizibile.

Ce premii sunt puse in joc la US Open 2019?

Organizatorii competitiei au reusint sa stabileasca un record in ceea ce priveste valoarea premiilor: 57 de milioane de dolari. In 2018, valoarea premiilor a fost de 55 de milioane de dolari iar in 2016 a fost de 46.3 milioane de dolari, ceea ce arata ca popularitatea jocului si interesul jucatorilor pentru premii este in continua crestere.

Cei 57 de milioane de dolari sunt impartiti jucatorilor in functie de faza competitiei in care ajung sa joace.

Premiile pentru jucatorii la simplu incep de la 58000 de dolari pentru cei care ajung in turul 1 si ajung la 3.850.000 de dolari pentru castigatorii turneului. Acesta este unul dintre cele mai mari turnee de tenis din lume.

La dublu, premiile sunt ceva mai mici, castigatorii imbogatindu-se cu 700 000 de dolari.

Care sunt jucatorii cu sanse reale de a castiga turneul?

O analiza atenta a cotelor oferite de agentia de pariuri online Fortuna dezvaluie ca favoritii sunt aceiasi jucatori care au reusint sa se impuna si in ultimii ani.

In competitia feminina se asteapta sa ridice trofeul una dintre urmatoarele jucatoare:

1. Serena Williams. Este, fara doar si poate, jucatoarea momentului. Aceasta a castigat 39 de titluri de Grand Slam, 7 dintre acestea fiind in competitia americana. Desi a nascut si are 37 de ani, casele de pariuri o coteaza cu 4.00, ceea ce o plaseaza pe prima pozitie in randul favoritelor.

2. Simona Halep. Romanca este intr-o forma excelenta dupa ce a castigat Wimbledonul. Desi a pierdut prima pozitie in clasamentul WTA, casele de pariuri o coteaza cu 7.00 pentru castigarea turneului si cu sanse foarte mari sa ajunga in finala cu Williams.

Pozitia a 3-a in lista favoritelor este ocupata de Naomi Osaka cu cota 8.00 iar urmatoarele pozitii sunt impartite de Sloane Stephens si Ashleigh Barty cu cota 10.00.

Daca la fete exista nume noi pe lista favoritilor fata de competitia de anul trecut, in competitia masculina primele 3 pozitii sunt ocupate de aceiasi 3 giganti ai tenisului mondial:

1. Novak Djokovic. Succesul lui este cotat cu 2.25. Campionul en-titre are deja 3 trofee obtinute la New York si cele mai multe sanse sa il obtina pe al 4-lea.

2. Rafael Nadal. Spectaculosul spaniol este cotat cu 5.00 pentru castigarea turneului. Acesta a mai castigat de 3 ori si este intr-o perioada foarte buna a carierei sale.

3. Roger Federer. Desi are 38 de ani, Federer isi mentine sansele de favorit fiind cotat cu cota 8.00. De-a lungul timpului a reusit sa isi adjudece trofeul american de 5 ori.

Distanta dintre cei 3 jucatori si urmaritori este destul de mare, cel putin din punct de vedere al cotelor oferite de bookmarkeri. Alexander Zverev este cotat cu 17.00 iar Daniil Medvedev si Stefanos Tsitsipas au aceeasi cota: 25.00.

