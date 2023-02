Când se va sfârși criza imobiliară? Lucian Gligor, dezvoltator din Giarmata: “În doi-trei ani scăpăm…!”

Piața imobiliară în momentul de față se află într-o stagnare dramatică, atât în Timiș, cât și în întreaga țară, iar din această cauză toți au de suferit și antreprenorii și clienții. Dezvoltatorul imobiliar, Lucian Gligor, din Giarmata, Timiș, a explicat de ce s-a ajuns în această situație, cât va dura criza și care sunt soluțiile de salvare a sectorului.

Prețul ajunge la 1.200 euro metru pătrat util

Una dintre cauzele importante care a dus la acest blocaj este faptul că a căzut puterea de cumpărare a cetățeanului, din cauza creșterii aberante a prețurilor. De asemenea, trebuie să amintim că băncile au ridicat plafonul, iar antreprenorilor le este teamă să mai investească, fiindcă totul este nesigur, iar piața nu mai are predictibilitate. O altă cauză a acestui blocaj este faptul că materialele de construcții sau scumpit extrem mult, prețurile chiar sau dublat în unele cazuri. Inclusiv manoperă este mult mai costisitoare. “Legea pieței îți spune clar că nu poți să construiești dacă nu obții și un profit ca să poți funcționa mai departe. Fiecare dezvoltator trebuie să aibă și un profit, să poată da salariile angajaților, să poată continua investiția, să plătească cheltuielile necesare, impozitele și taxele la stat. Așa funcționează o piață sănătoasă”, a declarat Lucian Gligor. În această conjunctură, trebuie să amintim de o anomalie: deși profitul investitorilor a scăzut, prețul materialelor de construcții a crescut mult, de aceea pentru un metru pătrat util final construit un client trebuie să plătească între 1200 €-1400 €. Pe metru pătrat util, un dezvoltator investește între 800€ și 900 € minim . Bineînțeles că aici depinde și de proiectul pe care îl ai de făcut.

Așadar, prețul depinde de tipul de casă pe care o construiești, de locul și de zona unde se află, de aceea sunt diferențe de preț și de investiție. Regula de bază este ca dezvoltatorul să fie atent la lucrurile esențiale și să își facă treaba ca la carte. Este singura cale de reușită și de succes. Orice abatere de la regulile construcției poate produce mari dezastre, așa cum vedem că s-a întâmplat nu departe, în Turcia. Lucian Gligor este de părere că, totuși, la noi în România, nu se pune problema. La noi se respectă regulile, iar proiectanții și dezvoltatorii sunt foarte stricți în această direcție. Nu acceptă nicio abatere. Sunt conștienți că afacerea lor presupune o responsabilitate maximă. Acum, nimeni nu îți mai pune o ștampilă ca să riște, mai ales că pe rezistență, ștampila este valabilă 50 ani sau mai mult. Așadar, a construi o casă presupune o răspundere foarte mare. “Nu ne putem compara cu Turcia suntem mult deasupra. La noi se respectă regulile de construcție. Se spune că la turci, 9 din 10 clădiri au căzut la acest cutremur. La noi cred că e invers: o clădire din 10 s-ar prăbuși la un cutremur așa dezastruos. De ce spun asta? La noi a fost acel boom imobiliar, între 2004-2008, când s-a construit foarte mult și, probabil, nu s-au respectat chiar toate regulile. Atunci, toată lumea era constructor și poate s-au făcut erori. Totuși, eu cred că întotdeauna s-au respectat normele prevăzute de lege. Cred că niciun dezvoltator nu a riscat să eludeze regulile. De ce să îti pierzi licența și autorizația de construcție pentru nimic?”, este de părere Gligor.

Prețurile la materialele de construcție s-au dublat

Este clar că, în această perioadă, deși e criză, e o mare bătălie pe a vinde case și blocuri. E o competiție foarte mare între dezvoltatori pentru a vinde ce au construit. De aceea, fiecare vrea să facă construcții cât mai de calitate pentru a convinge cumpărătorul. Nimeni nu vrea să rămână cu casa nevândută după ce a finalizat-o și a investiți mulți bani.

De ce s-a ajuns la acest blocaj al pieței construcțiilor? Evident că pandemia și mai târziu războiul din Ucraina au contribuit mult la declanșarea crizei.

Prin urmare, acum toți dezvoltatorii se limitează la ceea ce au și nu i-au vreo decizie numai dacă este necesar. Dezvoltatorii se tem, în primul rând, fiindcă nu au siguranță zilei de mâine și piața nu e predictibilă. Nu poți ști ce se întâmplă a doua zi, de aceea nu poți să iei hotărâri în această situație. De aceea atunci ei preferă să stea cu lichiditățile în casă. “Să iei un credit în momentul de față de la bancă este foarte dificil, fiindcă sunt niște reguli foarte greu de îndeplinit și nimeni nu riscă. Băncile cer prea multe garanții. În plus, nici cetățenii nu mai au bani. Tot din cauza acestor prețuri aberante nimeni nu mai e dispus să investească, să își cumpere sau să își construiască o casă. Pentru asta trebuie să ai un job foarte bun și un salariu mare, ca să te împrumuți la bancă, să poți plăti zeci de ani, să și depui o garanție. Băncile cer foarte mult în momentul de față și au impus norme greu de îndeplinit pentru un cetățean dacă nu are un salariu consistent, nu oferă o garanție băncii că poate plăti împrumutul pe care l-a luat. Mai grav, prețurile la unele materiale de construcție s-au dublat. De exemplu, la fier prețul a fost 5 lei kg înainte de război, iar acum prețul a ajuns și la 9 lei. Fierul este foarte important în construcția unei case, rezistența este dată de fier și de beton. Fără fier nu poți ridica o casă. Fierul e un material de construcție indispensabil. Metru cub de lemn era 700- 750 lei și aproape s-a dublat. A ajuns la 1.400 lei. Fiindcă s-au majorat extrem prețurile la materiale, evident că și valoarea unei case a crescut. Un dezvoltator imobiliar pentru a rezista pe piață trebuie să câștige, să aibă un profit de 20-30%. Altfel nu are cum să funcționeze. Nu te îmbogățești, dar poți să reziști. Bineînțeles că există și diferență de preț între casele din Giroc, Moșnița sau Dumbrăvița și față de Giarmata sau Săcălaz sau pentru o casă care se află într-o localitate mai îndepărtată de Timișoara. De exemplu, dacă te duci la Giarmata poți găsi o casă cu 1000 -1200€ metru pătrat util, nu de 1200 euro – 1400 euro. Deci există o diferență destul de mare în funcție de locul unde se află casa.

Când se va termină criza imobiliarelor?

Când se va sfârși acest blocaj al pieței construcțiilor? Lucian Gligor a explicat: “Finalul cred că va fi asemănător cu cel al crizei imobiliare din 2008 și prevăd că va ține un an-doi. Cred că vor fi doi ani de recesiune 2023-2024, după aceea încet-încet piața imobiliară își va reveni. Oricum evoluția lucrurilor te împing din spate n-ai încotro și eu așa preconizez că, în doi ani, se va reveni la o evoluție firească. Criza din 2008 a fost devastatoare, fiindcă ne-a prins nepregătiți. Ei, acum, nu suntem chiar așa descoperiți, ne-am confruntat și atunci cu o criză asemănătoare, deși eram tânăr constructor, dar totuși am învățat ceva, iar acuma știm cum să procedăm pentru a ieși bine din această stagnare. Acum, dezvoltatorii sunt mai precauți, știu cum să abordeze problemele, de aceea vor ieși cu bine în cele din urmă. De fapt, ei continuă să fie pe piață numai că toți sunt precauți și așteaptă să vadă ce se întâmplă pentru a lua o decizie”.

