„Candidatul de perspectivă” Dominic Fritz o acuză pe Alina Gorghiu, senator PNL de Timiș, de comportament arogant

După ce Alina Gorghiu, senator PNL de Timiș, a spus, marți seară, la Digi24, că Dominic Fritz este doar un „candidat de perspectivă” pentru fotoliul de primar al Timișoarei, candidatul alianței USR-PLUS pentru Primăria Timișoara, i-a răspuns acesteia, într-un „live” pe Facebook. „Neamțul” acuză o urmă de aroganță în acea afirmația liberalei:

„Că cineva ne spune cum vor decide timișorenii, cu trei luni înainte de alegeri, că cineva știe care va fi alegerea timișorenilor, mi se pare că e o aroganță. Și nu o aroganță față de mine, ci față de timișoreni. Pentru că, până la urmă, timișorenii or să voteze, nu dumneavoastră, d-na Gorghiu. Și timișorenii or să decidă soarta lor. Și timișorenii or să decidă cine o să câștige. Și, până la urmă, dacă câștigăm sau nu, stă în mâinile voastre și stă în mâinile noastre, ale tuturor”.

Fritz a mai adăugat: „Și eu cred că proiectul nostru este un proiect de perspectivă pentru Timișoara și că oferă o perspectivă reală despre un nou început în Timișoara”. Useristul a amintit și de rezultatele de anul trecut de la alegerile europarlamentare, când, deși sondajele arătau că PNL-ul va câștiga, alianța USR PLUS a obținut în Timișoara 40%, iar PNL-ul, doar 23%.

Totuși, Fritz rămâne realist: „Nu spun acuma că o să se repete acest rezultat, dar cel puțin aceste povești, că anumiți politicieni știu ce se va întâmpla, eu nu le mai cred.(…) Mai avem 3 luni. Deja PNL-ul desface șampanie, pentru că crede că a câștigat deja totul. Timișorenii or să decidă cine o să câștige”.

Candidatul USR PLUS a încheiat: „Mai avem 3 luni și, dacă ne mobilizăm, atunci cu siguranță avem această șansă istorică să câștigăm în Timișoara, să repetăm ce am făcut acum un an. Dincolo de tot ce spune clasa veche politică și tot ce ne spun politicienii vechi, noi ne-am săturat de toată risipa de bani publici, ne-am săturat să mergem pe trotuare sparte, ne-am săturat de toată incompetența în Primărie. Și noi o să ne luptăm. O să ne luptăm pentru un nou început, o să ne luptăm să schimbăm nu doar jucătorii ci regulile jocului”.

