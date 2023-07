Capitala Ungariei se mută la Băile Tușnad

Se întâmplă chiar în cursul săptămânii viitoare. Sub deviza „Timpul păcii”. „Timpul păcii” în timpul războiului. Sosesc la Băile Tușnad circa 70.000 de persoane. Maghiari din Transilvania și maghiari din țările învecinate. Și de peste mări și țări. Și, evident, va fi prezentă toată floarea cea vestită a politicii de la Budapesta. În frunte cu Viktor Orban. Vor fi instalate 30 de iurte, cărora noile spunem corturi. Și va fi generat un nou scandal.

„Noi ungurii nu suntem o rasă mixtă și nu vrem să devenim o rasă mixtă”. Aceasta a fost afirmația care a stârnit un puternic ecou internațional data trecută când Viktor Orban a onorat din nou România prin prezența sa la Băile Tușnad. Este cât se poate de previzibil că, așa cum este stabilită ordinea de zi a așa-zisei Universități de Vară de către Tokes Lazslo, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, va ieși din nou un mare scandal. Național și internațional. Temele dezbătute vor viza educația – din nou se va insista pentru dezvoltarea învățământului de toate gradele exclusiv în limba maghiară -, situația cimitirului din Valea Uzului – altă temă explozivă -, autonomia administrativă a zonelor locuite de maghiari din România, dar și din alte state europene și, fără doar și poate, o pledoarie virulentă împotriva susținerii de către NATO și Uniunea Europeană a eforturilor Ucrainei de a se elibera de ruși.

Este de așteptat deci ca, din nou, Viktor Orban să genereze un tsunami. Cu efecte puternice în România, dar și în rândul statelor NATO și UE. Mă întreb – și am tot dreptul să fac acest lucru – cum ar fi dacă românii din Ungaria s-ar întâlni anual cu românii din România și de pretutindeni, în prezența conducătărilor lor politici, pe malul Lacului Balaton. Pentru a promova teze antimaghiare. Ce s-ar întâmpla dacă conducătorii politici ai României ar organiza asemenea dezbateri pe teritoriul Ungariei și ar jigni în mod consecvent sensibilitățile maghiarilor. Cum ar reacționa oare guvernul de la Budapesta într-o asemenea situație? Nu cumva oamenii politici care vor atenta în felul acesta la sensibilitatea maghiarilor vor fi declarați persona non grata? Și vor fi împachetați și expediați în țara de origine? Oare de ce există această instituție denumită „persona non grata”, care permite, conform dreptului internațional, ca anumitor propagandiști și anumitor lideri politici să nu li se mai permită intrarea și prezența în statele pe care le-au insultat? Ne convine oare nouă, românilor, declanșarea unui nou scandal? Nouă? Sau lor? Adică oamenilor politici de la București, pentru care mutarea temei de dezbatere publică de la marile provocări interne la provocări de tip naționalist și iredentist ar putea fi benefică. Cum se explică altfel că autoritățile de la București nu acționează, prevenind declanșarea unor asemenea evenimente? Și îmi mai permit încă o precizare. Oficial, România, aflată în proximitatea celui mai sângeros conflict militar de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, a ales să solicite susținerea fermă a Alianței Nord-Atlantice și să susțină la rândul ei cu fermitate această alianță. În aceste condiții, lansarea cât se poate de previzibilă a unor acuzații la adresa NATO de pe teritoriul României și de la nivelul politic cel mai ridicat, adică de către însuși conducătorul statului maghiar, Viktor Orban, prezintă cu certitudine un risc ridicat atât în ceea ce privește imaginea Românei, cât și legat de siguranța noastră națională. Cu atât mai mult cu cât asemenea alegații anti-NATO vor fi însoțite, așa cum s-a mai întâmplat, și de condamnarea deciziei de la Trianon și, firește, de promovarea ruperii României și trecerii Ardealului sub jugul Ungariei. Dacă tot nu reacționăm altfel, măcar să organizăm și noi asemenea manifestații pe malul Lacului Balaton. Sau, de ce nu, chiar în centrul Budapestei, o zonă care aparține de drept, prin Fundația Gojdu, statului român.

