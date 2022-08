Cărășeanul Gabriel Francisc Stika, demis din funcția de directorul general al „Apelor Române”, după ce a fost prins la volanul unei mașini, deși avea permisul suspendat

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor anunta ca Administratia Nationala „Apele Romane” va avea un nou director general. Gabriel Francisc Stika a fost demis din functie si va fi inlocuit de Sorin Lucaci, potrivit unui comunicat de presa. Aceasta decizie a fost luata dupa ce presa a scris ca, in noaptea de 11 august, caraseanul Gabriel Francisc Stika (PSD), a fost prins de politisti, in judetul Tulcea, avand permisul de conducere suspendat, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, in cauza s-ar fi deschis un dosar penal.

„Am avut astazi o discutie cu Directorul General al Administratiei Nationale „Apele Romane”, domnul Gabriel Francisc Stika, despre incidentul in care acesta a fost implicat in data de 11 august 2022. Astfel, in urma discutiei, am decis ca incepand de luni, 29 august, A.N „Apele Romane” sa fie conduse de domnul Sorin Lucaci” a declarat Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.

Sorin Lucaci a preluat in aprilie 2022 functia de director general la Administratia Bazinala de Apa (ABA) Banat, cel care in trecut a fost director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara (DRDP). Sorin Lucaci nu este membru de partid, dar a fost propus pentru acesata functie de PSD Caras-Severin, propunere cu care a fost de acord si PSD Timis, asa cum era intelegerea dintre cele doua filiale. De altfel, a fost a doua propunere facuta de social-democratii caraseni, prima fiind refuzata de omologii lor din Timis.

Lucaci este inginer de drumuri, in perioada 2011-2012 fiind director general al DRDP Timisoara, dupa ce mai multi ani a fost director adjunct. Lucaci il inlocuieste in functie pe Cristian Moisescu Ciocan, cel care conduce institutia cu titlu de interimat din aprilie anul trecut. Numirea va fi oficializata cel mai tarziu saptamana viitoare.

Acum fostul directorul de la Apele Romane, Gabriel Francisc Stika, care a fost prins la volan cu permisul suspendat, va fi „schimbat imediat” din functie, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu, pentru G4Media.ro.

Contactat de G4Media.ro, Stika a confirmat ca a fost oprit in trafic in noaptea de 11 august, dar a evitat sa spuna daca avea permisul suspendat la acel moment. Stika a spus doar ca a mai fost oprit in trafic cu ceva timp in urma, dar ca avocatul sau a contestat procesul verbal. Intrebat daca i s-a deschis dosar penal, directorul de la Apele Romane a raspuns: ”nu am aceasta informatie”. Apoi a invocat legatura telefonica slaba si nu a mai raspuns la apeluri.

Potrivit surselor G4Media.ro, Stika este un apropiat al ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, fiind puternic sustinut de acesta pentru functia de director la Apele Romane. Stika a fost director al Directiei de drumuri, in perioada 2018-2020, din Consiliului Judetean Caras-Severin. A mai fost patru ani viceprimar PSD la Otelul Rosu si este un apropiat al deputatului Ion Mocioalca.

Comentarii

comentarii