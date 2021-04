Caravana Lions Timişoara Bastion ediția de Paște. Leii s-au transformat în iepurași

De 6 ani de zile Caravana de Crăciun a Clubului Lions Timișoara Bastion este unul din puţinele momente de zâmbete şi bucurii pentru mai mulți copii defavorizați din județul Timiș. Pentru acești copilași minunați și nevinovați pentru situația lor materială, clubul Lions Timișoara Bastion a hotărât să organizeze în premieră o ediție de Paște a Caravanei.

”Am parcurs în jur de 300 de km pentru a aduce bucurie în sufletele a 43 de copii din 9 familii fără posibilități materiale. Fiecare dintre acești micuți au primit cutii de cadouri pline cu: rechizite, hăinuțe, obiecte de igienă, fructe, sucuri, jucării și multe dulciuri. În plus, pentru fiecare familie am pregătit pachete conținând alimente și produse de primă necesitate, ambalate cu grijă în cutii cadou.

Pentru a respecta condițiile de distanțare socială, în această perioadă pandemică, am procedat la fel ca la ediția de Crăciun 2020 și în locul obișnuitului convoi umanitar mare, ne-am împărțit în grupuri mici, iar micuții i-au așteptat cuminți afară în curți pe Leii deghizați în Iepurași de Paște.

Sute de kilograme de alimente au ajuns la familiile din Beba Veche, Beregsăul Mic, Jimbolia, Liebling, Orțișoara, Parța, Peciu Nou și Sânandrei. Asta pe lângă restul cadourilor menționate anterior.

Scopul Caravanei de Paște, aflată la prima ediție, a fost, la fel ca pentru Caravana de Crăciun să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie, la copiii din județul Timiș aflați în situații limită, adevărate triste poveşti de viaţă. Mulți dintre acești copii abandonează școala pentru că nu au rechizite și haine adecvate sezonului rece. Unul dintre obiectivele caravanei este de a preîntampina abandonul școlar din aceste cauze. Perioada acesta, mai mult ca oricând, din cauza dificultăţilor financiare generate de situaţia pandemică, este nevoie de sprijinul nostru, al tuturor”, transmit organizatorii.

Caravana de Paște s-a organizat și cu ocazia Zilei Lions în România, sărbătorită anul acesta în 24 aprilie.

“Împlinit! Așa mă simt după această primă ediție a Caravanei de Paște. Multă lume ne-a întrebat în ultimii ani dacă nu încercăm duplicarea Caravanei de Crăciun, deja cunoscută de mulți timișoreni, cu o ediție de Paște. Alături de colegii mei am trecut peste provocările perioadei pandemice și am reușit să aducem lumina bucuriei în ochii celor 43 de micuți. Spiritul și energia solidară a membrilor Lions s-a simțit și în condițiile în care nu am putut să ne deplasăm în grup mare și nu am intrat în casele beneficiarilor, iar obiectivul nostru de a ajuta a fost îndeplinit. Pentru acest lucru le mulțumesc angajatilor din cadrul companiei Hella România, colegilor Lions, prietenilor, cunoștințelor noastre pentru că au înțeles semnificația momentului și ne-au sprijinit prin donații. Iată, acum reușim să aducem în case și suflete spiritul Sărbătorilor Pascale și certitudinea că de sărbători aceşti copii şi familiile lor nu au fost uitați în această perioadă grea. Intenționăm să continuăm în viitor să organizăm Caravana Lions Bastion atât de Crăciun cât și de Paște. Toți putem ajuta. Cel mai simplu mod de a contribui este printr-o donație în bani pe site-ul nostru la adresa http://lionsbastion.ro/donatie.html“, a declarat Răzvan Jurca președintele Clubului Lions Timișoara Bastion.

Cei care doresc să sprijine această inițiativă și să afle mai multe pot accesa site-ul http://lionsbastion.ro/caravana/

