Cardiologul timișorean Marian Gaspar, eliberat din arest preventiv contra unei cauțiuni de 50.000 de lei

Curtea de Apel Timisoara a decis, la termenul de astazi, punerea in libertate a medicului chirurg Marian Gaspar, seful Sectia de Chirurgie Cardiovasculara de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara, care a fost arestat preventiv, in data de 27 septembrie 2022, in urma unui flagrant de luare de mita.

„Constata, cu opinie majoritara, admisibila cererea de inlocuire a arestului preventiv cu controlul judiciar pe cautiune, formulata de inculpatul G.M., in prezent detinut in CRAP – IPJ Timis. Stabileste cuantumul cautiunii la suma de 50.000 lei si stabileste termen pentru plata cautiunii la 18.11.2022”, se mentioneaza in hotararea instantei de apel.

La aproape doua luni de la incatusare si trimiterea dupa gratii, Marian Gaspar va fi eliberat, chiar daca, la termenul din 04.11.2022, Tribunalul Timis i-a respins, ca nefondata, cererea sa de inlocuire a arestului preventiv cu control judiciar pe cautiune.

Potrivit referatului de arestare intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, „in perioada 19.09 – 26.09.2022, in calitate de medic – sef Sectie Cardiologie, inculpatul ar fi pretins indirect si primit, de la sase pacienti sau de la apartinatori ai acestora, sume de bani, in lei sau in valuta, cuprinse intre 100 de euro si 2.000 de euro, in legatura cu activitatea desfasurarea conform atributiilor de serviciu”.

