Carina, o fetiță de nici trei ani cu o boală cruntă, trebuie să ajungă la Viena pentru a avea o șansă la viață

Carina este un copil a cărui copilărie a fost furată de o boală grea. Micuța este din Arad și la vârsta de nici trei ani aceasta se luptă pentru viața ei. Energică, jucăușă și prietenoasă la început, totul s-a sfâșit în momentul în care, împreună cu părinții ei, Carina a plecat în vacanță la mare.

Se pare că acest coșmar a început în luna august a anului 2019, când micuța era mare, în Eforie Nord, împreună cu familia ei. Acolo au apărut primele semne ale îmbolnăvirii pe care mama sa le-a observat aproape imediat. Printre acestea se regăsea și lipsa poftei de mâncare, scăderea în greutate prea bruscă, abdomenul crescut în volum, lucruri care i-au făcut pe părinți să-și pună niște semne de întrebare.

„Am pornit spre Arad cu soțul meu și cu fetiță. Țin minte că era într-o duminică după masa când l-am sunat si i-am spus să vină acasă repede că ceva nu e în regulă cu fetița noastră. A venit și am pornit la cel mai apropiat spital, adică cel din Arad, Pediatrie 1. Am stat acolo internate două săptămâni de zile, timp în care nimeni nu mi-a confirmat exact ce are. Nici ei nu știau exact. Pe lângă toate ecografiile abdominale pe care le-am făcut, nimeni nu ne-a confirmat nimic concret despre ce ar putea fi până în momentul în care nu am facut un ecograf mai special cu o aparatură mai bună. Atunci s-a constatat exact că nu suntem pentru Arad.. ”, povestește mama Carinei.

„După două săptămâni de investigații am fost trimiși de urgență la Timișoara. Aici Carina a fost reevaluată de la zero. În urma biopsiei am aflat exact despre ce boală este vorba: NEUROBLASTOM situat în burta acesteia. Eram deja stadiul IV, cu multiple metastaze, adică foarte grav! Am stat acolo, la Terapie Intensivă o săptămână, după care am fost mutați în Secția de Oncologie, la Louis Țurcanu, urmând multe cure de chimioterapie, mai exact 14 până în prezent”.

(Neuroblastomul este al treilea cel mai frecvent tip de cancer întâlnit la copiii sub 5 ani. Incidenţa acestei forme de malignitate este de aproximativ 10 cazuri la 1 milion de copii şi este cel mai des întâlnită tumoră extracraniană solidă la nou-născuţi şi copii mici, însumând 8-10% din totalul cancerelor pediatrice. Se estimează că în America sunt 800 de noi cazuri de neuroblastom în fiecare an. Rata de supravieţuire este de 22% în România, lucru care ar putea indica o capacitate redusă a sistemului de sănătate din România de a gestiona astfel de boli complexe.)

„Recent ni s-a confirmat faptul că nu se poate efectua operația aici, tumora cuprinzând niște vene importante, riscurile fiind prea mari. Am hotărât să mergem mai departe, să luptăm pentru ea în continuare. Am vorbit in Viena, la AKH. Am trimis acolo toate actele necesare. Am primit un răspuns pozitiv din partea medicilor de acolo. Ei acceptă să o opereze si să îi mai ofere o șansă la viață, dar problema este că, fiind acum pe Terapie intensivă cu pneumonie severă ne împiedică puțin plecarea.. pentru că trebuia să fi plecat deja”.

Suma necesară, minim 50.000 de euro, este una foarte mare pentru familie. După cum spunea și mama Carinei, micuța se află momentan în stadiul de refacere pentru că se luptă și cu pneumonia. Plecarea a fost amânată, dar timpul poate fi folosit pentru a strânge banii.

„Sperăm că Bunul Dumnezeu ne va ajuta să ajungem acolo cu bine, să luptăm toți pentru ea pentru că merită o șansă la viață!”, au fost cuvintele Roxanei, mama micuței.

RO22BTRLEURCRT0276896501- EURO

RO72BTRLRONCRT0276896501- RON

BTRLRO22 Swift

Titular Gărdău Roxana

Sursa: specialarad.ro

