Cartea verii La Două Bufnițe este ”O odisee” – Prix Méditerranée 2018. Prezentare, miercuri

Cartea verii La Două Bufnițe Timișoara este ”O odisee” – Prix Méditerranée 2018 și nominalizată la Baillie Gifford Prize 2017 – autor scriitorul american Daniel Mendelsohn, apărută la editura Polirom, 2019, iar miercuri, 3 iulie, de la ora 18.00, va fi prezentată de Adriana Babeți.

Traducere din limba engleză și note de Bogdan‑Alexandru Stănescu.

Daniel Mendelsohn este câştigătorul Prix Médicis Étranger 2007 pentru ediţia în limba franceză a volumului The Lost



Când Jay Mendelsohn, în vârstă de 81 de ani, se decide să asiste la cursul despre Odiseea lui Homer – ţinut de fiul său – cei doi, tată şi fiu, pornesc, fără s-o ştie, într-o aventură a cunoaşterii reciproce, înlesnită de lectura textului homeric.

Pentru bătrânul Mendelsohn, fost cibernetician, cursul despre Odiseea pare a fi ultima şansă de a relua studiul clasicilor, pe care-l abandonase în liceu, în favoarea matematicii, dar şi de a-şi înţelege fiul, scriitor şi clasicist.

Pentru Daniel, înfruntarea săptămânală cu tatăl care îi pune la îndoială interpretările se dovedeşte iarăşi a fi o ultimă şansă: aceea de a pătrunde secretele unui tată de multe ori dificil, aspru şi necomunicativ.

Atunci când cei doi se îmbarcă într-o croazieră mediteraneeană ce reface traseul lui Odiseu, Daniel realizează că încă are enorm de învăţat de la bătrânul său tată.

O carte-hibrid, O odisee explorează domeniul fragil al relaţiei tată-fiu, dar şi tragedia bătrâneţii, a imposibilităţii de a-ţi cunoaşte cu adevărat părinţii -explică La Două Bufnițe.



„Mai presus de orice, cartea de faţă e o poveste de dragoste. Mendelsohn îşi croieşte drum prin textul Odiseei, recompunând totodată o istorie mult mai personală, mai cuprinzătoare – cea a propriei familii. Ambele odisee au în centrul lor rătăciri, recunoaşteri, întoarceri acasă. Cartea întreabă şi se întreabă: cum este posibil, de fapt, să cunoşti pe cineva cu adevărat?” (The Wall Street Journal)



Daniel Mendelsohn (n. 1960) este unul dintre cei mai importanţi eseişti şi critici literari americani ai momentului. După absolvirea studiilor de limbi şi literaturi clasice la University of Virginia şi Princeton University, s-a stabilit la New York şi a început să publice în mod regulat eseuri, cronici literare şi articole în The New Yorker şi The New York Review of Books.

Dintre cărţile publicate amintim The Lost: A Search for Six of Six Million (laureat cu National Book Critics Circle Award, National Jewish Book Award, Prix Médicis Étranger), The Elusive Embrace: Desire and the Riddle of Identity (1999), Waiting for the Barbarians: Essays from the Classics to Pop Culture (2012). A tradus poemele lui Konstantinos Kavafis. O odisee este prima traducere în limba română din opera lui Daniel Mendelsohn.

