Cartea zilei la Timișoara. Copacul, autor Ana Dragomir, de Ziua Internațională a Copacilor 2021

Cartea zilei la Timișoara. De Ziua Internațională a Copacilor 2021, celebrată în întreaga lume la 30 aprilie, prezentăm tinerilor cititori volumul Copacul de Ana Dragomir, cu ilustrații de Ionuț Robert Olaru.

Autoarea și editura întăresc mesajul cărții prin donarea a 10% din vânzările titlului pentru împădurirea zonelor defrișate din țara noastră, prin intermediul parteneriatului cu Asociația Tășuleasa Social. Astfel, romanul destinat copiilor de 8-12 ani este nu doar o frumoasă călătorie prin secole încărcate de istorie, ci și un manifest pro natură și ecologie, la care sperăm să adere cât mai muți tineri cititori.

„Anul trecut, în plină pandemie, am început să scriu cea de-a treia carte, despre un copac într-un câmp galben de grâu. Am scris despre un copac, despre apropiații săi și despre mine. Despre viața lui și despre cei care au venit și au plecat din ea. Am scris despre trecut, un lucru care mă pasionează foarte tare. Despre istorie. Iubire. Durere. Această carte înseamnă enorm de mult pentru mine, conține toate gândurile și întrebările care mi se învârt în minte. Am scris-o pentru mine, pentru voi și pentru toți copacii din lume”, spune autoarea Ana Dragomir.

Scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu apreciază că „insolitul personaj al Anei Dragomir este un martor al istoriei mari, cu războaiele și marile ei nedreptăți, dar și al istoriei mici, pline de gingășii, promisiuni și ingenuități. Copacul este martorul copilăriei.“

Iar criticul literar Cosmin Ciotloș spune despre personajul principal că „viața lui începe în secolul 16 și ajunge până azi, în plină eră pandemică. Regine proeminente, ca Elizabeth (contemporana lui Shakespeare) sau Victoria (contemporana atâtora…), fapte diverse, invenții tehnice revoluționare, războaie mondiale – toate pălesc în fața longevității înțelepte a acestui Copac. E o bună lecție despre lume și istorie pe care ne-o predă cu farmec o prozatoare aflată, surprinzător, de cealaltă parte a catedrei: în băncile gimnaziului.”

Chris Simion – Mercurian, scriitoare și regizoare de teatru spunea despre Ana Dragomir: „Talentul nu ține de vârstă sau de experiență, e un dar pe care-l primești și de care trebuie să ai grijă. Reușita însă ține de șansă, de oportunitate. Degeaba ai har dacă nu ai un context să ți-l exprimi. Ana le are pe ambele. Poveștile ei nu sunt scoase cu forcepsul, îi țâșnesc din inimă și din minte simplu, firesc, fără efort. Emoțiile ei apar organic, nu sunt construite.”

Ana Dragomir are 14 ani și a debutat în anul 2019, cu În căutarea inspirației, o poveste emoționantă și antrenantă despre puterea imaginației și despre călătoriile care ne aduc prieteni pe viață. După un an a lansat Praf de zâne, în care ne convinge că lumea poveștilor este la fel de importantă pentru copii și pentru părinți. Adoră să-și petreacă timpul liber în natură, la țară – locul care a inspirat-o să scrie Copacul – și petrece clipe frumoase alături de prietenii ei. Este pasionată de lectură, iubește Marea Britanie și îi place să inventeze povești care să facă lumea mai frumoasă.

