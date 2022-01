Cartea zilei, la Timișoara: ”Punctul sensibil, de la Eminescu la Cărtărescu, de Vasile Popovici

Volumul de eseuri admirabile ale universitarului, Vasile Popovici, din Timișoara, intitulat Punctul sensibil, de la Eminescu la Cărtărescu, apărut în 2021, la editura Cartier, este cartea zilei la Timișoara, miercuri 12 ianuarie 2021.

Despre acest provocator volum, care va fi prezentat, vineri 15 ianuarie, la Institutul francez Timișoara, cu prilejul marcării Zilei culturii naționale, scriitorul și universitarul, Daniel Vighi, a mărturisit următoarele:

”Ies la întâmpinarea seratei literar-muzicale de la Institutul francez Timișoara, prilejuită de apariția volumului de eseuri admirabile ale lui Vasile Popovici.

Întâmpinarea mea evocă public un punct de convergență admirativă (care a devenit destin literar) petrecută într-o zi de duminică, demult, pe când amândoi eram studenți și i-am avut oaspeți la cenaclul Pavel Dan al Casei studenților pe doi mari scriitori ai literaturii române, criticul Lucian Raicu și neuitatul nostru Sorin Titel.

Lansau două scrieri de o valoare mare : Reflecții asupra spiritului creator a lui Lucian Raicu și romanul Clipa cea repede a lui Sorin Titel. Amănunte expresiv analitice și de evocare nostalgic amuzată le regăsesc în paginile volumului care va fi prezentat în seara de 15 ianuarie.

Destinele noastre literare s-au petrecut având ca modele literare și omenești pe cei doi scriitori care ne-au marcat viața în umbra scrisului. Vasile Popovici a perseverat spre eleganța stilului și a frazării din scrierile lui Lucian Raicu la care a adăugat și limpezimea odihnitoare a argumentației hermeneutice pe urmele aceluiași Lucian Raicu.

În ce mă privește, am călcat epic pe urma lui Sorin Titel pe ulițele micului burg din lumea bănățeană, i-am urmat nota nostalgică și molcom existențială, dar am mai avut în plus modelul prozei lui Livius Ciocârlie de la care am deprins cum anume pot păstra tensiunea reflexiv-culturală a prozei fără să-i trădez misiunea – poate că pariul cel mai greu de ținut din toate.

Așadar, la serata la care, din păcate, nu pot fi prezent este și o parte din viața mea ca destin literar. A mea și, desigur, a autorului volumului pe care îl întâmpin public în rândurile de față cu o veche prietenie din vremurile de demult ale școlii generale din Radna în care destinul ne-a adus alături”, mărturisește scriitorul Daniel Vighi.

