Cartel ALFA: Salariile aflate sub valoarea coşului minim de 2.708 lei plasează lucrătorii într-o situaţie de vulnerabilitate!

Cartel ALFA: Salariile aflate sub valoarea coşului minim de 2.708 lei plasează...

Rata inflației a ajuns în aprilie la 13.8% comparativ cu aprilie 2021, iar preţurile la cele mai multe produse de bază au crescut cu procente între 20 şi 80%.

De la o zi la alta, preţurile sunt mai mari, iar salariul minim acoperă din ce în ce mai puţin din valoarea coşului de trai, determinând sărăcirea accelerată a lucrătorilor. Peste 40% din contracte sunt la nivelul salariului minim, iar 9 din 10 români câştigă sub salariul mediu de aproximați 3.500 lei net. (link).

În acest context, Guvernul României a propus un proiect de ordonanță de urgență cu intenţia de a sprijini lucrătorii vulnerabili, conform Notei de fundamentare a Proiectui de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale). Astfel, angajatorii vor putea majora opțional cu 200 lei salariul lucrătorilor plătiţi cu salariul minim, sumă la care nu vor plăti taxe sau impozite.

CNS Cartel ALFA atenționează că, în fond, gândirea este benefică, doar că această majorare, aşa cum o prevede propunerea de OUG, se poate aplica doar salariaţilor încadraţi cu salariul minim de 2.550 RON brut. De ce un salariat plătit cu 2.550 lei brut (1.524 lei net) ar fi considerat vulnerabil, iar cel cu un salariu de 1.570 lei net (cu 50 de lei mai mult), spre exemplu, nu ar fi în aceeaşi categorie? Toate salariile aflate sub valoarea coşului minim pentru un trai decent (2.708 lei pentru o persoană în dec 2021) plasează lucrătorii într-o situaţie de vulnerabilitate.

În al doilea rând, limitarea aplicării acestei creşteri pentru un singur nivel salarial va contribui la perpetuarea discrepanțelor salariale din România. Faptul că nu se acordă această deductibilitate tuturor angajaţilor, ci numai celor cu salariul minim, va avea drept consecinţă imediată încalecarea salariilor în plaja 2.550-2.850, demotivând lucrătorii. Se repetă astfel greşelile din aplicarea legii salarizării bugetare din 2010 până în 2017, de data aceasta în sectorul economic.

În al treilea rând, măsura se aplică doar lucrătorilor cu salariul minim din sectorul economic, cu toate că şi în sectorul public avem numerosi salariaţi încadraţi cu salariul minim. Cu ce este mai vulnerabil un lucrător din sectorul privat care merge acasă cu 1.524 lei, în raport cu un lucrător din sectorul public care la sfârşit de lună primeşte tot 1.524 lei?

CNS Cartel ALFA mai atrage atenția că este de subliniat ca aplicand astfel de politici publice, angajatorul este încurajat să continue să ofere salariul minim, mizând că de la an la an vor exista astfel de artificii legale care vor permite o creștere a nivelului minim de salarizare, fără o îmbunătățire categorică a vieții angajaților. În plus, consecinţele vor fi resimţite şi la pensie prin diminuarea punctajului.

Atat în cadrul Comisiilor de Dialog Social cât și în Consiliul Economic şi Social au solicitat modificarea proiectului de OUG.

CNS Cartel ALFA solicita acordarea unei măriri pentru toţi salariaţii, fără discriminare, prin aplicarea unei deductibilitati de 200 lei! Cerem public ca acest act normativ să fie adoptat întegrând propunerile partenerilor sociali –atenționează sindicaliștii.

