Cartel ALFA, scrisoare deschisă către guvern: ”Retrageți proiectul privind prelungirea vârstei de pensionare la 70 de ani!”

În 4 februarie, CNS Cartel ALFA a trimis o scrisoare deschisă guvernului României, prin care cere și aduce argument de retragerea proiectului privind prelungirea vârstei de pensionare la 70 de ani.

”Interdicția de a cumula pensia cu salariul la stat trebuie instituită pentru cei care se pensionează anticipat, prin legi speciale, până la împlinirea vârstei standard de pensionare”, atenționează Cartel Alfa.

Scrisoare deschisă, 4.02.2022, către: Partidul Social Democrat, domnului Marcel Ciolacu, preşedinte

Domnule preşedinte,

Ca membri în coaliţia de guvernare şi având în vedere programul şi promisiunile către cetăţeni cu care Partidul Social Democrat şi-a asumat participarea în Guvern, vă adresăm rugămintea, în numele membrilor noştri, viitori pensionari, de a bloca intenţia guvernului de prelungire a vârstei de pensionare.

Constatăm încă odată că membrii Guvernului sunt complet desprinşi de realitatea pe care o trăiesc cetăţenii din ţara pe care o conduc. Fără niciun studiu sau fundamentare, guvernanţii îşi bat joc de cetăţeni prin propuneri aberante de reglementări care neagă drepturile unor cetăţeni şi crează noi categorii de privilegiaţi.

Astfel, aşa cum am aratat şi acum un an, atunci când a fost lansată ideea de a creşte “opţional” vârsta de pensionare, considerăm că acest demers este abuziv, nu rezolvă nicuna dintre problemele sistemului de pensii, ba dimpotrivă creează noi privilegii pentru unii şi instituie mecanisme prin care elimină cetăţeni de la dreptul la pensie.

Ne bazăm această afirmaţie pe următoarele:

Deşi noi am cerut reglementarea înterdicţiei cumulului pensiei, obţinute în baza legilor speciale, cu salariul la stat, această cerinţă a fost denaturată; aplicarea acestui principiu presupune introducerea unui articol în fiecare lege specială de pensionare, care să precizeze: „persoanele care ies la pensie in baza prezentei legi nu pot cumula pensia cu salariul într-o instituţie bugetară, până la împlinirea vârstei standard de pensionare”;

Prevederile proiectului ratează tocmai problema pe care pretinde că o rezolvă, și anume cumulul pensiei cu salariul la stat, pentru persoanele ieșite mai devreme la pensie, în baza unor legi speciale. Aceste persoane nu intră sub incidenţa acestei legi, aşa cum a fost formulată.

În consecinţă, spre exemplu, o persoană care iese la pensie la 42 de ani în baza unei legi speciale nu va putea fi impiedicată să intre într-o altă funcţie tot la stat, cel puțin nu prin prevederile acestui proiect;

Efectul prelungirii opţionale a vârstei de pensionare va fi menținerea în posturi a anumitor persoane și blocarea în consecință a acestor posturi pentru cei mai tineri. Mai mult, se prevede o formă prin care salariatul, fără acordul angajatorului, rămâne în funcție până la 70 de ani, în baza simplei sale notificări, în condițiile în care capacitatea de muncă a lucrătorului respectiv nu este supusă niciunui test sau filtru;

Va determina pierderea bruscă a unui segment important din personalul calificat, în companiile de stat sau cu capital majoritar de stat, care funcționează într-un mediu concurențial, spre exemplu, CFR;

Este de subliniat că persoanele care au îndeplinit condițiile standard de pensionare, conform calcului actuarial, și-au îndeplinit obligația de contribuție, care să le permită să beneficieze de PENSIE. A face economie la buget prin ne-acordarea unor drepturi nu reprezintă altceva decât un mod cinic, iresponsabil și neconstituțional de a realiza politici publice.

Fondul de pensii a fost sustenabil si poate deveni iarăși sustenabil numai prin eliminarea exceptărilor unor categorii de contribuabili din sistemul public și printr-un nivel adecvat al valorii contribuțiilor de asigurări sociale;

O astfel de reglementare prin care se măreşte vârsta de pensionare, chiar dacă este adoptată iniţial cu titlul de “opţiune” este un fel mascat de prelungire a vârstei de pensionare, fără dezbatere, fără fundamentare, în dezacord flagrant cu realităţile demografice din România, unde speranţa de viaţă este semnificativ mai mică decât media europeană, condiţiile de viaţă şi de muncă mai dure, iar mortalitatea din cauze tratabile este la cel mai ridicat nivel dintre toate ţările UE.

Mai mult, în ultimii ani, România a întregistrat o creştere semnificativă a mortalităţii şi o scădere a speranţei de viaţă;

În loc să găsim mecanisme pentru blocarea speculatorilor care ies de tineri la pensie din institutii bugetare, pe legi speciale, şi se reangajează apoi în instituţiile bugetare, se încearcă dimpotrivă, protejarea privilegiilor acestora, fixarea pe functii de decizie a persoanelor existente, penalizându-i în schimb pe toţi cetăţenii care au lucrat corect, prin privarea de dreptul la pensie.

Având în vedere cele expuse, CNS Cartel ALFA vă solicită să opriţi în cadrul coaliţiei de guvernare această propunere legislativă şi să impiedicaţi sub orice formă procedura asumării răspunderii care, prin lipsa dezbaterii publice pune sub semnul întrebării funcţionarea statului de drept în România şi a democraţiei parlamentare, inclusiv prin demisia in bloc a tuturor miniştrilor PSD inainte de o eventuală asumare a răspunderii şi realizarea căderii guvernului actual în Parlament”, se arată în documentul semnat de Bogdan Iuliu Hossu, preşedinte CNS Cartel ALFA.

