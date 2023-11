Câștigătorii concursurilor International Spotlight Heritage Student Contest 2023 și Interactive Digital Media Student Contest 2023

Universitatea Politehnica din Timișoara a organizat cea de-a treia ediție a International Spotlight Heritage Student Contest (ISHSC) 2023 și Interactive Digital Media Student Contest (IDMSC) 2023, aflat la a 9-a ediție, în data de 17 noiembrie 2023, în Sala Polivalentă a Bibliotecii Centrale UPT.

În cadrul concursului International Spotlight Heritage Student Contest (ISHSC) 2023, au participat studenți din 3 universități partenere de renume din România, Norvegia și Italia, care au conlucrat în echipe internaționale pentru a dezvolta proiecte ce au integrat realitatea mixtă și virtuală și au creat artefacte digitale care să valorifice și să celebreze bogăția patrimoniului cultural al Timișoarei, ca parte a proiectului Spotlight Heritage Timișoara. Evenimentul face parte din inițiativa digitală culturală Spotlight Heritage Timișoara, parte a Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii și este co-finanțat de fondurile EEA și Norway Grants și de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Câștigătorii secțiunii International Spotlight Heritage Student Contest (eXtended Reality), parte din Interactive Digital Media Student Contest, a fost echipa formată din: Marius Tătaru și Emilian Porumb – Universitatea Politehnica Timișoara (România), Inge Johan Johannson – Universitatea din Agder (Norvegia), Mara Valente – Università Roma Tre (Italia), Ilaria Filonzi – Università di Genova (Italia), Giulia Vigo – Università di Modena e Reggio Emilia (Italia).

Aceștia au realizat proiectul Giroc & Timisoara 2023 în VR, ca o continuă dezvoltare a aplicației de Realitate Virtuală(VR) Spotlight Heritage prin includerea de elemente de joc și de gamificare, prin modificarea interfeței vizuale, adăugarea de elemente grafice noi, de integrarea cu elemente interactive a Muzeului Jecza, Parcul de sculptură Triade și Casa Tineretului, ca repere ale cartierului Giroc și, de asemenea, a fost adăugat un asistent, care să însoțească utilizatorii prin aplicație. Echipa a realizat pe scena din realitate virtuală a Palatului Culturii din Timișoara și un joc care validează informațiile, într-o îmbunătățire a experienței utilizatorilor și a elementelor participative, de internalizare a poveștilor orașului. Premiul doi a fost obținut de aplicația de realitate mixtă Timisoara 2023 Quest în MR realizată de Marius Tătaru, Emilian Porumb – Universitatea Politehnica Timișoara (România) și Minh Tuan Hua – Universitatea din Agder (Norvegia), care a inclus modificări de intrefață, noi elemente grafice și obiectele specifice artei contemporane și Revoluției din 1989, integrate cu scopul de a stimula utilizatorii prin personalizarea interacțiunii cu artefactele și obiectele de artă.

„Sunt impresionat de muncă studenților din echipele internaționale, mai ales de modul în care au reușit să dezvolte lucrând și online și în Timișoara. Dorim să dezvoltăm în continuare și o componentă de cercetare în relația de Human- Robot Teaming, de umanizare a roboților și a tehnologiilor, care să conțină și o componentă de cultură și patrimoniu.”, a declarat Filippo Sanfilippo, profesor la Facultatea de Inginerie și Știință, Universitatea din Agder (UiA), Norvegia.

Profesoara Antonella Poce de la Universitatea Roma Tre, Italia a declarat ” Este un proiect impresionat care permite co-crearea cu echipe de studenți mixte, puternic inovator și unic în contextul experiențelor muzeale.”

„Elementele de personalizare și de gamificare introduse în acest an, modul în care se schimbă perspectiva personală a fiecărui utilizator, cred că aduc multe beneficii aplicațiilor de realitate virtuală și mixtă. Felicitărilor studenților din trei țări pentru munca în echipă.” a declarat președintele juriului ISHSC 2023, Dr. Diana Andone, de la Universitatea Politehnica Timișoara.

Interactive Digital Media Student Contest (IDMSC) 2023

Aflat la a noua ediție competiția studențească IDMSC 2023, și-a propus să stimuleze creativitatea și spiritul de competiție în domeniul multimedia, studenții prezentând cele mai interesante proiecte, dar și să interacționeze direct cu reprezentanți ai mediului economic, chiar posibili angajatori ai participanților.

Marele premiu Interactive Digital Media Student Contest 2023 a fost câștigat de proiectul 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚 (𝐅.𝐈.𝐓.𝐒), a cărui echipă a fost formată din Valentin-Petru Sorescu, Vasile Boroica (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale), Karla-Elisabeth Lovasz (Facultatea de Mecanică), Ioana Antonia Tănase, Daria Catrinoiu (Fcaultatea de Arhitectură), de la Universitatea Politehnica Timișoara (România) oferit de Nutechnologies și Cobalt Sign. F.I.T.S este un proiect ce presupune o machetă realizată prin imprimare 3D a celor mai importante clădiri istorice din centrul orașului Timișoara. Macheta a devenit o hartă interactivă tridimensională, prin care s-a utilizat o combinație între tehnologie, artă și istorie pentru a evidenția clădirile și obiectivele istorice importante, ce au prins viață prin intermediul tehnologiei Internet of Things (IoT) și mobile.

La categoria Dezvoltare Web / Web Development, proiectul câștigător a fost Aplicație Web pentru Administrarea Adeverințelor Pentru Studenți „DIGIADEVERINȚA”, realizat de Marius-Florian Ivan-Fernolendt (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale) de la Universitatea Politehnica Timișoara (România), iar premiul a fost oferit de către Haufe Group Romania. Lucrarea prezintă o aplicație web pentru administrarea adeverințelor pentru studenții dintr-o universitate. Această facilitează procesul de obținere a unei adeverințe atât de studenți, cât și de personalul universitar.

La categoria Internet of Things, proiectul câștigător a fost Solar Encrypt, realizat de Bogdan Preda (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale) Universitatea Politehnica Timișoara (România), oferit de Nokia. Solar Encryp este un dispozitiv care are ca scop conectarea persoanelor din zonele rurale, se foloseste de energia solară pentru a alimenta un microcontroler ce are rol de a face posibilă comunicarea utilizatorilor prin intermediul unei aplicații mobile, se folosește și de mecanisme mecanice pentru a avea un consum de energie redus în momentul în care panoul este în mișcare.

La categoria Design grafic / Producție Audio-Video, proiectele căștigătoare au fost Casa Brück și Tărâmul Fermecat, realizate de către Cristina-Tereza Turcu (Master Tehnologii Multimedia, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, UPT), premiul fiind oferit de către Deltatel Group. Ambele proiecte sunt reprezentate de imagini editate și prelucrate artistic într-o combinație de aplicații software dedicate cu scopul de a transpune în lumea poveștilor clădiri și elemente din Timișoara.

La categoria Dezvoltare pentru dispozitive mobile / Mobile development nu s-a oferit un premiu anul acesta.

În schimb, a fost acordat un Premiu Special oferit de către Haufe Group Romania proiectului Educația pusă la tăcere, realizat de către Marielena-Adelina Chersin, (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, UPT), un videoclip dedicat activității asociației caritabile “Kinderhilfe”, al cărei scop major este reducerea abandonului școlar din rândul tinerilor ce fac parte din familii nevoiașe, sub forma unui reportaj cu un final care demonstrează cum acțiunile organizației pot schimba în bine vieți.

„A fost un concurs special în care am văzut o creștere calitativă a aplicațiilor din zona de Internetul lucrurilor (IoT) dar și din zona grafică și a producției video. Mulțumim partenerilor noștrii care au oferit premiile dar mai ales timpul lor pentru a se implica în juriu și în evaluarea proiectelor și pentru interacțiunea cu studenții.” a declarat Prof.Radu Vasiu, președintele juriului IDMSC 2023, de la Universitatea Politehnica Timișoara.

Juriul IDMSC din acest an a fost format din: Florin Ciocan (Nokia), Arthur Csertus și Marco Blagoiev (Cobalt Sign), Raul Geană (Haufe Group Romania), Victor Rochian (Deltatel Group), Raluca Vasiliu (Nutechnologies), Radu Ticiu (Growceanu), Centrul Multimedia UPT: Radu Vasiu, Mugur Mocofan, Silviu Vert.

Comentarii

comentarii