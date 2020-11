Cât de mare este factura pe care o va plăti Klaus Iohannis?

Un savant recunoscut la nivel mondial, doctorul Rafila, care ne reprezintă la Organizația Mondială a Sănătății, ne comunică un lucru deosebit de grav. Și anume că președintele Klaus Iohannis ne-a dezinformat atunci când a afirmat că s-a consutat cu specialiștii din domeniu în legătură cu modul în care va fi organizată vaccinarea în masă a populației. În plus, vaccinul încă nu există. La rândul său, Adrian Streinu-Cercel, o altă somitate în materie epidemiologică, avertizează asupra faptului că autoritățile vor trebui să răspundă pentru morții pe care îi înregistrăm. În fine, avem și o informație bombă venită din Statele Unite, conform căreia numai un procent nesemnificativ dintre copii se contaminează cu coronavirus. Să punem cele de mai sus într-o ecuație simplă.

Acum devine și mai clar faptul că președintele Klaus Iohannis, inițiind ședințe repetate la Cotroceni pe tema vaccinării în masă a populației, a pus la cale o diversiune. Ne-a jucat tuturor o farsă. Ne-a oferit o țintă falsă. Pentru a ne concentra asupra uui subiect care nu are nicio legătură cu realitățile României de azi.

Pandemia a scăpat totul de sub control de mai mult timp – am arătat de ce, au arătat și alții și nu mai are nicun rost să insistăm asupra acestei teme. Ca și pandemia, și economia a fost catastrofal gestionată de către autorități și niciuna dintre afirmațiile optimiste ale troicii alcătuite din președinte prim-ministru și ministru de Finanțe nu s-a confirmat. Am fost mințiți fără rușine și la acest capitol. La fel am fost mințiți și în legătură cu școala. Mai întâi, cum că deschiderea școlii ar fi fost pregătită în mod corespunzător, iar apoi că funcționarea acestora ar prezenta un pericol major pentru sănătatea populației. Planetele s-au aliniat foarte rău în cazul României. Iar cetățenii acestei țări vor plăti extrem de scump factura. Dar, simultan, ar trebui să plătească factura și cei responsabili.

Pe site-ul CorectNews, am postat astăzi un articol după opinia mea senzațional. El sintetizează rezultatele unui studiu efectuat de una dintre cele mai prestigioase instituții sanitare din Statele Unite asupra modului în care pandemia îi lovește pe copii. Este un studiu efectuat după toate rigorile științifice. Conform concluziilor sale, copiii, cu rare excepții, nu se infectează cu coronavirus. Dintre cei puțini care se infectează, și mai puțini sunt cei simptomatici și încă și mai puțini fac forme severe. Numărul celor care decedează este absolut infim și toți copiii pierduți au avut comorbidități extrem de severe. Prin urmare, statele care au încurajat funcționarea în continuare a școlilor nu au greșit. Iar statele, foarte puține de altfel la număr, care au închis școlile, au comis o gravă eroare.

Președintele Klaus Iohannis, tot pentru a ne aburi, ne-a comunicat în repetate rânduri că a lansat un amplu program, de fapt un proiect național, spune el, intitulat „România educată”. Despre ce Românie educată mai vorbim? Despre o Românie în care copiii nu au posibilitatea să învețe? Despre o Românie în care copiii sunt discriminați, pentru că cei mai muțil dintre ei, în condițiile în care școlile sunt închise, nu au nici cea mai mică posibilitate de a-și continua studiile pe internet? Despre o Românie în care copiii nici măcar nu mai au posibilitatea să socializeze? Despre o Românie în care, fiindcă școala nu funcționează, unul dintre părinți nu mai poate munci pentru a-și întreține familia și este obligat să stea acasă?

Ieri am tratat acest subiect, iar două dintre comentariile care mi-au fost trasmise mi-au reținut atenția. Foarte succint, în primul comentariu mi se atrage atenția, pe bună dreptate, asupra unui fenomen extrem de periculos. Sunt sute de mii de copii care au pierdut practic primii doi ani de școală. Riscul ca aceștia să rămână analfabeți este uriaș. Pentru că deprinderea de a învăța zi de zi este însușită la șase și șapte ani. Dacă lucrurile continuă așa, vom avea nu două, ci trei serii de analfabeți. Care mai târziu vor deveni paria societății. Iar începând de la 18 ani, vor vota. În duminici ale orbului. A doua observație este și ea interesantă și caracterizează și ea vremurile pe care le trăim în „România educată”. Unii dascăli, destul de mulți, s-au nărăvit. În sensul că le convine ca școlile să rămână închise. Mi se atrage atenția – și am avut posibilitatea să verific acest lucru – că sunt foarte mulți dascăli pentru care pandemia se transformă în El Dorado. Fiindcă ei câștigă și un salariu nemuncit de la școala unde sunt încadrați, și mai câștigă la greu și din meditații. Acest fenomen este mai accentuat în cazul profesorilor care redau la clasele mari. Și până la urmă efectul este tot o gravă discriminare a copiilor. Pentru că beneficiarii meditațiilor nu pot fi decât copiii unor familii cât de cât înstărite. Avocatul Poporului ce spune referitor la acest subiect?

Super grav este că, în septembrie, școlile au fost mai puțin pregătite decât oricând în trecut să-și redeschidă porțile. Nici măcar manualele nu au existat în totalitate. Ca să nu mai vorbim despre tablete și alte dispozitive electronice. Sau ca să nu mai vorbim și despre grupurile sanitare. Și asta în ciuda faptului că se știa că România se confruntă cu o pandemie. Fusese deja bulversat anul de învățământ anterior. Este normal că, în aceste condiții, Guvernul s-a confruntat cu critici severe, inclusiv din partea asociațiilor școlarilor. Și atunci pur și simplu Executivul a pus coada între picioare, a închis școlile și a întors spatele învățământului, mizând pe teleșcoală. Care s-a transformat practic într-un învățământ prin telepatie pentru o mare parte dintre copiii României. Iar acum, un studiu științific și nenumărate opinii cât se poate de avizate ale specialiștilor ne spun în ce eroare a căzut Guvernul României, depunând armele și închizând pur și simplu școlile. La o scală mai mare, este aceeași eroare ca cea vizând închiderea, rând pe rând, a localităților.

