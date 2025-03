Cât de mult îi afectează instabilitatea politică pe proprietarii și cumpărătorii timișoreni? Factorii care pot pune frână cererii

Instabilitatea politică a ultimilor luni și-a spus deja cuvântul la nivelul pieței imobiliare. În Timișoara, unii dintre cei care și-ar fi dorit să devină proprietari au privit o astfel de investiție cu mai multă prudență, alții au ales să aștepte. Proprietarii nu au fost nici ei ocoliți de influența contextului în care trăim. O parte dintre aceștia au ajuns să se gândească să vândă o proprietate pentru a avea ulterior cash la dispoziție, în timp ce alții, nevoiți fiind să-și cumpere noi locuințe cu banii obținuți de pe urma unor tranzacții, au simțit un regret cu gândul că rămân fără lichidități. Perspectivele pieței rezidențiale nu sunt însă cu totul sumbre în 2025.

Acestea sunt principalele concluzii ale dezbaterii avute de jucători de top din business-ul de real estate și de reprezentanți ai administrației locale în cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Timișoara, care a reunit aproape 300 de profesioniști activi în domeniu.

Impactul instabilității asupra proprietarilor și cumpărătorilor

Chiar dacă ultima parte a finalului de an a fost una destul de tulbure, 2024 a înregistrat o creștere a tranzacțiilor cu locuințe în județul Timiș. Discutăm despre aproape 10.600 de unități vândute, cu 4% mai multe decât în 2023, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Începutul lui 2025 a fost marcat, în schimb, de scăderi destul de consistente, cu 24%, la acest capitol. În total, s-au vândut la nivel județean în jur de 1.200 de unități individuale în primele două luni.

“Instabilitatea va continua în România până după alegerile prezidențiale”, este de părere viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, unul dintre cei care au urcat pe scena evenimentului Imobiliare.ro HUB Timișoara pentru dezbaterile cu tema “Oportunități și provocări în imobiliare în vremuri marcate de incertitudine”.

Acesta le-a explicat celor prezenți în sală că a simțit la rândul său efectele instabilității asupra consumatorilor de imobiliare în momentul în care a vândut o locuință.

“Eu și soția mea am vândut un apartament într-o zonă bună a orașului, în cartierul Bucovina, bloc comunist, extrem de bine căutat. Ne-a luat 2 zile să găsim cumpărător. A doua zi am avut trei oferte pentru anunțul pe care l-am listat chiar pe Imobiliare.ro”, a declarat Lațcău, adăugând că banii obținuți au fost folosiți pentru o achiziție.

“Ulterior, la trei săptămâni, a avut loc turul 1 al alegerilor prezidențiale și senzația noastră a fost instant – ce prostie am făcut că am cumpărat altceva, mai bine stăteam și așteptam. E normal acest sentiment, mai ales în momentul în care vorbim de oameni care nu fac achiziții ca să facă investiții sau speculă, ci de oameni care vor să-și cumpere o casă sau vor să investească o parte consistentă din avutul familiei. Deciziile trebuie să fie mult mai pragmatice și mult mai atent luate”, a mai adăugat viceprimarul Timișoarei.

Au existat, ca el, și alți proprietari care au vrut să vândă o locuință, dar au vizat exclusiv obținerea unor resurse consistente de cash pentru situații neprevăzute sau mai dificile. “Eu am observat în practică faptul că sunt foarte mulți proprietari care doresc să vândă pentru a avea lichidități în caz că se întâmplă ceva”, a explicat Simona Șchiopotă, Managing Partner în cadrul agenției imobiliare Hitch & Mosher.

“Piața imobiliară este destul de sensibilă la tot ce se întâmplă – instabilitate, creșteri de taxe – e o piață în care încrederea contează foarte mult, iar din ce am văzut eu la clienți frica de a pierde este mai mare decât dorința de a câștiga”, a mai sublinat ea.

Tendința de creștere a duratei necesare pentru luarea deciziei finale de achiziție pe fondul incertitudinilor în ultima perioadă a fost sesizată și de alți jucători din sectorul de real estate.

“Am simțit în ultima vreme puțină teamă. Cred că pe termen scurt ce se întâmplă pe plan mondial și pe plan local afectează decizia cumpărătorilor. Au fost mulți care amână achiziția din cauza instabilității politice”, a declarat în cadrul evenimentului organizat de Imobiliare.ro și Vlad Vela, reprezentantul proiectului XCity Towers.

El privește însă viitorul cu optimism și spune că vede, în curând, o efervescență pe piața din Timișoara, cu avantaje atât pentru cumpărători, cât și pentru cei activi în imobiliare. “Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în orice relație, valuta universală, este încrederea. Acolo cred că trebuie să lucrăm toți”, a ținut să puncteze Vela.

Există însă și jucători locali care spun că în propriile business-uri nu s-au întâlnit în mod special cu timișoreni care să fi fost profund influențați la nivel decizional de situația politică actuală sau de contextul global care are în prim-plan problemele generate de războiul din Ucraina.

“Dacă discutăm de clienții locali, cred că nu sunt foarte influențați de incertitudine pentru că prețul pe metrul pătrat în Timișoara tinde să rămână același, creșterea tinde să fie foarte mică. Cred că oamenii, mai ales din Timiș, nu sunt influențați foarte mult de zona politică sau de război, ci mai degrabă sunt influențați de acțiunile locale ale vecinilor sau ale altor jucători de pe piață. Aici mă refer la ansambluri rezidențiale. Bineînțeles că un apartament într-un complex rezidențial nou poate să aibă un preț mult mai mare decât un apartament vechi, dar proprietarii care își vând locuințele nu au înțeles încă acest lucru”, a declarat Alexandru Apostu, co-fondator al agenției imobiliare Apostu Estate.

Contextul actual este văzut de către unii jucători din piață ca fiind unul care să faciliteze dezvoltarea profesioniștilor. “Cred că este o situație mai dificilă pe piața imobiliară în momentul de față. Nu cred că este un lucru atât de rău pentru noi agenții imobiliare pentru că, dacă se vinde puțin mai greu, teoretic ar trebui să ne oblige pe noi să ne dezvoltăm mai mult”, a explicat Dan Robert, managerul agenției imobiliare Primum.

Mersul pieței imobiliare timișorene este văzut pozitiv și de către reprezentanții unui mare dezvoltator local. “2024 a fost un an foarte bun pentru noi, am reușit să tranzacționăm 120 de apartamente atât în zona de nord, cât și central. Sper ca 2025 să fie la fel de bun. Lunile ianuarie și februarie au fost mai slabe anul trecut decât în 2025. Tranzacțiile cele mai multe au fost realizate în momentul de față în zona de nord, unde prețul unităților este mai accesibil și clientela este diferită”, a spus Bogdan Belciu, CCO Nord One, în cadrul evenimentului organizat de Imobiliare.ro.

Există, totodată, așteptări mari venite din partea cumpărătorilor atunci când vine vorba despre standardele de calitate pe care aceștia își doresc ca dezvoltatorii să le atingă.

“Sunt niște așteptări extraordinare de calitate, dar sunt de înțeles. Oamenii trebuie să trăiască în niște orașe și în niște medii în care să simtă că pot fi varianta lor ideală, să simtă că banii lor contează și că atât atunci când cumpără, cât și atunci când plătesc taxe primesc ceva în schimb care să merite pentru ei. Ca să putem să ajungem la această paradigmă este esențial să avem niște așteptări corespunzătoare. Avem o așteptare ca un proiect să fie de clasa A? Trebuie să ne asumăm că plătim pentru asta. În același timp trebuie să ne asumăm să plătim taxele și să avem încredere că reprezentanții noștri au viziune strategică și sunt în contact cu fricile noastre de zi cu zi, atât ca simpli cetățeni, cât și ca business-uri”, a declarat Maria Jianu, Leasing Director pentru dezvoltatorului Speedwell care are în momentul de față planuri mari pentru terenul fostei fabrici 1 Iunie pe care vrea să construiască un amplu proiect mixed-use.

Pentru toate acestea, un aspect vital este oportunitatea de a intra în dialog direct cu administrația locală, lucru posibil în Timișoara, dar rar întâlnit în alte centre urbane majore din țară. “Pentru noi este o colaborare extraordinară până acum din simplul motiv că există dialog și deschidere la dialog. Aceasta este o experiență care nu este neapărat replicabilă în toate orașele în care suntem prezenți”, a mai completat Jianu.

Cât plătești pentru un apartament în Timișoara?

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele din Timișoara puse în vânzare pe parcursul anului trecut a fost de 1.568 euro/mp util, cu 7% mai mare decât cel aferent lui 2023. Luna trecută, Indicele Imobiliare.ro a atins valoarea de 1.746 euro/mp util.

Apartamentele vechi se vând în continuare cu prețuri mai mici decât cele noi. În cazul acestora, prețul mediu solicitat de proprietari a fost, în februarie, de 1.710 euro/mp util, cu 13% mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

Locuințele aflate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani sunt mai scumpe. Acestea de vând în Timișoara cu un preț mediu de 1.955 euro/mp util, cu 9% mai mare decât cel practicat în urmă cu un an.

Tot în 2024, s-au căutat cumpărători pentru aproximativ 15.500 de apartamente. Numărul proprietăților din piață a scăzut considerabil, cu 19%, față de 2023.

Această reducere dramatică a ofertei a fost un factor important, dar nu singurul, care a stat la baza scăderii observate în cerere până la sfârșitul lui 2024. În unele zone ale orașului oferta s-a diminuat atât de mult încât potențialii cumpărători care și-ar fi dorit să facă o achiziție acolo nu au avut de ales decât să aștepte listarea unor noi proprietăți la vânzare.

Un alt factor care a dus la reducerea numărului de leaduri trimise de către timișoreni în 2024 față de 2023 a fost dat de faptul că cei care își doresc să cumpere sunt mult mai informați decât în trecut și știu din start în ce limite se încadrează bugetul lor și ce pot obține cu banii pe care îi au sau îi pot împrumuta de la bancă, motiv pentru care merg țintit către proprietățile potrivite și nu contactează ca în trecut diverși vânzători pentru ca abia apoi să-și facă o idee clară cu privire la locuința pe care o pot cumpăra.

Creditul mediu accesat la nivelul județului Timiș prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance a ajuns, în primele două luni ale acestui an, la valoarea 71.169 de euro.

Instabilitatea politică aparută pe fondul alegerilor prezindențiale este un al treilea aspect care a avut un impact la nivelul cererii imobiliare în ultima parte a anului trecut și va continua, cel mai probabil, să-și facă simțită influența cel puțin până în vara lui 2025.

