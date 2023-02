Cât de periculoase sunt containerele școlare? Mai mulți părinți din Timișoara atrag atenția că sunt toxice pentru elevi

Mai mulți părinți sunt revoltați că în sistemul de învățământ din Timișoara există sute de elevi care urmează cursurile în containere speciale confecționate din tablă zincată și căptușite cu spumă poliuretanică. Ei susțin că acestea sunt extrem de periculoase pentru sănătatea copiilor care sunt nevoiți să stea zi de zi în acele încăperi.

Mamele au făcut, începând cu 5 septembrie, mai multe sesizări la instituțiile abilitate – Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Direcția de Sănătate Publică, Primăria Timișoara, Prefectura Timiș și chiar Mitropolia Banatului, de care ține o școală primară, cea de pe bv. Liviu Rebreanu. „Am spus și la Primăria Timișoara și la Direcția de Sănătate Publică Timiș: «Uitați, puneți-vă o pungă de plastic pe față să vedeți cum respiră acei copii care urmează școlile și cursurile în acele tomberoane izolate cu spumă poliuretanică!»”, a declarat o mămică. Școlile nu pot folosi aceste containere fără avizul DSP-ului. Unele l-ar avea, altele nu.

Părinții mai susțin că s-au informat, inclusiv la firmele care produc containerele, și au aflat că această spumă poliuretanică este foarte toxică și poate emana solvenți organici volatili (SOV), care se evaporă în atmosferă. Problema ar fi că, deși toată lumea este conștientă de pericole, nimeni nu face nimic să le ofere elevilor condiții normale de învățătură, adică în clase aflate în clădiri propiu-zise.

O altă mamă a spus: „Am lucrat și eu într-un laborator și aveam în curte un asemenea container și exista un miros foarte ciudat mai ales când puneam lampa cu ultraviolete. Trebuia să lăsăm ușile deschise. Am aflat ulterior că există multe școli în Timișoara și în Timiș unde elevii își desfășoară cursurile în asemenea containere, după părerea mea, foarte periculoase. La deschiderea anului școlar chiar i-am îndemnat pe reprezentanții prefecturii și ai primăriei să intre în aceste containere să verifice și ei cum este acolo să stea și ce mirosuri sunt, mai ales vara pe căldură. E adevărat că și ei au fost dezamăgiți de situație că elevii trebuie să urmeze cursurile în asemenea condiții, dar nu sunt alte soluții. Au recunoscut că într-adevăr miroase, dar asta, poate, din cauză că acele containere sunt noi și din cauza materialelor”.

Părinții mai atrag atenția că regulile spun clar că școala și elevii trebuie să își desfășoare activitatea departe de orice sursă de poluare, iar copiii sunt introduși cu bună știință în aceste containere unde persistă mirosuri dubioase nu numai de la spuma poliuretanică, ci și de la alte materiale sintetice din care este construit containerul. Normele igienico-sanitare prevăd o protecție a copilului, cu toate acestea, spun părinții, micuții sunt băgați chiar în aceste containere, chiar în sursa de poluare, iar acest lucru este inacceptabil și instituțiile abilitate trebuie să își facă datoria. Părinții îngrijorați mai susțin că o firmă care construiește asemenea containere a explicat că acele colțuri ale încăperilor, la îmbinarea pereților, trebuie să fie foarte bine izolate pentru a nu ieși mirosurile în încăpere.

„M-a mirat că această spumă e așa de toxică, fiindcă există anumite standarde care trebuie respectate pentru a nu pune în pericol elevii sau persoanele care stau în aceste containere. Sunt anumite valori care trebuie respectate. Trebuie să existe în izolare și o folie de aluminiu așa spun filmele de care construiesc asemenea containere, iar acea folie va bloca mirosurile și compușii organici volatili. Mai mult procesul de fabricație al spumei este foarte important care și acolo trebuie respectate anumite norme și reguli. Vă dați seama ce risc presupune existența acestui produs care emană compuși organici volatili? Sunt foarte importante și substanțele care sunt folosite la crearea acestei spume și cine știe dacă sunt respectate normele? Cine poate ști, vă dați seama cât de complicat și periculos este totul? De aceea DSP Timș trebuie să își spună cuvântul și să verifice această situație. Riscul este că reziduurile din spumă cu trecerea timpului se evaporă în aer și pătrând în plămânii copiilor. Sunt școli care au chiar sute de copii care învață în containere. Acesta este nivelul la care s-a ajuns în Timișoara”, se arată în sesizarea părinților.

Ce spune DSP Timiș?

Direcția de Sănătate Publică Timiș susține că „a emis, la cererea unităților de învățământ cu care dețin spații modulare destinate activității didactice, notificări în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1.030 din 20 august 2009 (…)”. Astfel, a cerut certificare a conformității la normele de igienă și sănătate publică în baza legislației în vigoare (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1.456 din 25 august 2020 și Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 4 februarie 2014).

DSP Timiș mai susține că punerea pe piață și achiziționarea acestor structuri se face conform unor proceduri care includ certificate de calitate. Până în prezent nu au fost înregistrate probleme de sănătate în rândul copiilor care frecventează cursurile școlare în aceste spații. „Precizăm faptul că acest gen de structuri modulare au fost utilizate în ultima perioadă de timp inclusiv pentru evaluarea și spitalizarea pacienților depistati pozitiv la infecția cu virusul SARS-CoV-2, precum și pentru testarea și vaccinarea populației împotriva acestui virus”, spune DSP Timiș.

Ce spune ISJ Timiș?

„În Timișoara învață un număr mare de copii și părinții acestora au păreri diferite, fiind foarte greu să răspundem nevoilor dumnealor și chiar să creăm o majoritate. Deși, spațiile de învățământ nu sunt responsabilitatea ISJ Timiș, suntem parte în procesul de creare a celor mai bune condiții pentru copii și parteneri în identificarea soluțiilor, alături de unitățile de învățământ și autoritățile locale. Nu este ușor de gestionat situația, sunt lacune mari în ceea ce privește infrastructura municipiului de pe Bega, resimțite în ultimii ani tot mai intens, dar, adunate în cei peste 30 de ani post decembriști.

La ISJ vin, nu de puțin ori, părinți, ce ne solicită să inițiem demersuri pentru a putea beneficia copiii de spații modulare, evitând cursurile de după masă, deplasarea în spații îndepărtate de clădirea principală și… așa cum spuneam, nu putem să apreciem care este numărul celor ce-și doresc astfel de spații pentru copiii lor, având argumente și a celor, care, cu vehemență trag semnale de alarmă. Părerile sunt împărțite și justificate de specificul fiecărei familii, a fiecărei situații în parte.

Cu toții ne-am dori ca Timișoara să beneficieze de o implozie în ceea ce privește spațiul școlar, să beneficieze de oportunități noi și sigure, dar, avem convingerea că trebuie găsite soluții pe termen scurt, până la atingerea obiectivelor pe termen lung și mediu și în același timp, suntem convinși că mereu vor exista situații de nemulțumire, chiar și atunci când vor putea intra în spații noi, construite pentru ei, dar, care ar putea să-i determine pe părinți să parcurgă distanțe mai mari sau în familiile cu mai mulți copii, să fie nevoiți să meargă în direcții diferite.

Nu ne pronunțăm vis-a-vis de toxicitatea mediului, neavând competență în acest sens, dar, vom semnala aceste îngrijorări, atât colegilor directori cât și autorităților locale. Cu toții, ne dorim binele copiilor și ne vom preocupa pentru acest bine!”, a explicat prof. Auda Danielescu, inspector șef al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Ce spune Primăria Timișoara?

Primăria Timișoara a explicat că aceste containere școlare au fost o soluție temporară pentru situațiile în care spațiile educaționale erau insuficiente și în condițiile impuse de anumite norme igienico-sanitare din pandemie. Cele care au fost achiziționate deja în anii trecuți sunt un produs certificat conform normelor europene, avizate de ISU.

„Dorim să renunțăm la ele, obiectivul nostru este zero containere, fapt pentru care există în derulare mai multe proiecte cu fonduri europene pentru extinderea spațiilor de învățământ: noua construcție de la Liceul Lenau, extinderea de la Şcoala Gen. nr. 30, construcție și dotare Liceul Waldorf, construire clădire în regim P+1 E la Școala Generală nr.13. Avem proiecte care vor intra în execuție pentru mai multe școli pentru a obține mai multe săli de clasă și spații adecvate procesului educational, cum ar fi cel de extindere la Generală 7. Vom redobândi fostul Liceu Agricol și vom transforma spațiile de acolo în spații școlare moderne. Am alocat, în acest an, 79 de milioane de lei din bugetul local în investiții în învățământul preuniversitar, iar în bugetul de investiții cu fonduri externe avem 105 milioane pentru investiții în unități de învățământ”, este mesajul Primăriei Timișoara, în legătură cu existența acestor containere în unitățile școlare din oraș.

