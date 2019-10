„Cât de public este spațiul artei în spațiul public?”. Răspunsurile, în perioada 11 octombrie – 10 noiembrie, la WE TRANSFER: Art and Politics in Appropriate Hands

Timp de o lună de zile, între 11 octombrie și 10 noiembrie 2019, Timișoara va găzdui proiectul de arte vizuale WE TRANSFER: Art and Politics in Appropriate Hands. Organizatorii, Asociația Culturală Contrasens și Asociația Simultan, au invitat mai mulți artiști, curatori și profesori de artă, care și-au propus să răspundă la întrebarea „Cât de public este spațiul artei în spațiul public?”.

Încă din luna august, artiștii invitați și instituțiile publice din Timișoara au plănuit proiectul, alegându-se un format care cuprinde o expoziție de grup, creată în jurul unei zone culturale mai puțin vizibile, arta contemporană ca formă relevantă de critică și construcție socială si politică, și o serie de 12 prezentări. Artiștii au transformat ideile și conceptele lor în câte o lucrare nouă ce exprimă realitatea orașului Timișoara.

Timișorenii vor putea vedea lucrările realizate Ana Adam, Olivia Mihălțianu, Vlad Nancă, grupul subREAL (Iosif Kiraly & Călin Dan), The Candidate (Florin Flueraș, Ion Dumitrescu, Alina Popa) și Ghenadie Popescu. Vernisajul expoziției are loc vineri, 11 octombrie, de la ora 19, la Casa Artelor și își va ține porțile deschise până noaptea târziu, evenimentul fiind cuprins în programul proiectului cultural nocturn Noaptea Albă a Galeriilor.

Tot pe 11 octombrie, de la ora 19:30 va avea loc o prezentare a artistului Vlad Nancă despre lucrarea sa și practica lui cu arta în spațiul public, seara fiind încheiată cu un număr muzical al artistului Ion Dumitrescu, cunoscut ca Utopus.

Lucrările și instalațiile vor putea fi vizitate în perioada 11 octombrie. – 10 noiembrie 2019, la Casa Artelor din Timișoara, iar în duminicile din 13 și 20 octombrie și 10 noiembrie, de la ora 11:00, vor exista tururi ghidate.

„Întrebarea pe care am tot ocolit-o până acum, însă de care nu mai putem scăpa de acum încolo este: care mai sunt funcția și sensul spațiului public astăzi, la finele celui de-al doilea deceniu al secolului XXI? Acum este momentul când expresia «artă în spațiul public» devine redundantă, fiindcă, așa cum o afirmase Bogdan Ghiu, arta nu este în spațiul public, «arta este spațiu public»”, spune Igor Mocanu, curatorul expoziției.

WE TRANSFER: Art and Politics in Appropriate Hands mai aduce în atenția publicului timișorean și o serie de prezentări cu invitați de renume, naționali și internaționali. Aceștia vor vorbi despre spațiile care așteaptă astăzi ca arta să se manifeste în mod public și despre provocările de a face din nou public un spațiu confiscat de către putere, fie ea politică sau financiară.

Program WE TRANSFER: Art and Politics in Appropriate Hands

9 octombrie – prezentare Cristian Nae

Casa Artelor / 19:30

10 octombrie – Bogdan Ghiu

Casa Artelor / 18:00

11 octombrie – artist talk Vlad Nancă

Casa Artelor / 19:30

11 octombrie – VERNISAJ – We Transfer

Casa Artelor / 19:00 invitați / 21:00 Noaptea Albă a Galeriilor / 22:30 performance UTOPUS

12 octombrie – artist talk subREAL / Călin Dan & Iosif Kiraly

Casa Artelor / 19:30

13 octombrie – artist talk The Candidate – Ion Dumitrescu & Florin Flueraș

Casa Artelor / 19:30

14 octombrie – artist talk Ana Adam

Casa Artelor / 19:30

15 octombrie – artist talk Olivia Mihălțianu

Casa Artelor / 19:30

16 octombrie – prezentare Ștefan Rusu

Casa Artelor / 19:30

22 octombrie – prezentare Simultan / Levente Kozma & Alin Rotariu

Casa Artelor / 19:30

2 noiembrie – artist talk Ghenadie Popescu

Casa Artelor / 19:30

7 noiembrie – prezentare Nataša Bodrožić

Casa Artelor / 19:30

