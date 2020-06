Catastrofă în cinematografie

Șapte proiecte de film au plecat din România în Ungaria, Serbia și Bulgaria. Suma totală a bugetelor pe care le-a pierdut România numai în primele 6 luni ale anului este de peste 100 milioane euro. Iar calculul este făcut numai pentru trei case de film. Industria cinematografică este la pământ în urma unei brambureli de natură legislativă. La care se adaugă faptul că Ministerul Finanțelor nu le-a restituit caselor de producție TVA -ul încasat pe parcursul anului trecut. Să facem o radiografie a acestui colaps programat pentru a înțelege mai bine cum funcționează Guvernul Orban.

„Ciuma roșie”, prin guvernele acesteia, observând ceea ce se întamplă în străinătate și cu prioritate în UE, a decis în 2018 că poate atrage investiții majore în industria noastră cinematografică, cu condiția să le restituie investitorilor o parte din banii pe care aceștia îi aduc aici. La 13 iunie 2018 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr 421 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinul industriei cinematografice. Practic, prin această schemă de ajutor de stat, producția de opere audiovizuale beneficia de decontarea cheltuielilor eligibile pentru producția unei opere în limita a 35 – 45% din valoare. Furnizorul schemei a devenit Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Care comisie a și elaborat mai multe ordine cu caracter normativ. Și la scurt timp a început dezastrul.

La scurt timp de la venirea la putere a liberalilor, chiar la sfârșitul anului trecut, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, sub presiunea premierului, a decis suspendarea pe o perioadă de 45 de zile, a ordinelor cu caracter normativ care puneau în operă schema de ajutor. Un abuz în toată regula. Pentru că respectiva comisie nu avea nicio calitate să suspende o Hotărâre de Guvern și ordinele care îi asigurau aplicarea. Brambureala a continuat și în luna ianuarie a acestui an. La 9 ianuarie, prin OUG 1/2020, furnizorul schemei a devenit Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Acesta nu a elaborat nici până azi normele de aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern 421/ 2018. Și astfel, întreaga industrie cinematografică din România a fost blocată.

Am făcut efortul unei succinte radiografii a acestui caz pentru a înțelege cum funcționează Guvernul Orban. Brambureala din acest domeniu, hai să-i spunem mai special, caracterizează de fapt întregul mecanism după care funcționează administrația liberală. Să admitem că la originea acestei situații nu stau intenții rele. Să admitem că Executivul este preocupat în mod real de ceea ce ne place să numim interesul național. Să admitem că nu din rea voință, în timp ce Florin Cîțu se lăuda în mod repetat, la sfârșitul anului precedent, că a cheltuit bani pentru a restitui TVA-ul încasat de la societățile comerciale, ajutându-le în acest fel să facă investiții, în realitate lucrurile au stat taman pe dos. Poate sunt greșeli regretabile făcute în serie. Poate că domnul Cîțu nu a mințit cu bună știință opinia publică. Dar atunci de ce acest TVA nu a fost restituit nici până in ziua de azi societăților din industria cinematografică? Am putea să mergem și mai departe. Să ne imaginăm că Guvernul Orban a înțeles care era interesul statului român de a atrage investitori importanți din industria cinematografică prin crearea unei scheme de decontare a unor cheltuieli. Poate că Guvernul Orban a înțeles, la fel cum a înțeles și „ciuma roșie”, că în felul acesta România are numai de câștigat. Dar dacă așa stau lucrurile, cum se explică faptul că ordinele ministeriale care asigurau respectiva schemă au fost suspendate în mod abuziv pentru 45 de zile? După care au rămas perpetuu suspendate, întrucât afacerea a intrat în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri? Care a omis să elaboreze cuvenitele ordine.

În consecință, un mecanism creat de „ciuma roșie”, care a avut drept rezultat aducerea în țară a sume importante de bani și stimularea industriei cinematografice, a fost distrus să spunem, doar în urma unor acte de incompetență și de neglijență, într-un termen record, de către Guvernul Orban. Dar fie și așa tot trebuie cineva să răspundă pentru pierderea de către România în numai 6 luni a peste 100 de milioane de euro. Ce părere aveți domnule premier Ludovic Orban?

Ce vrăji a mai făcut Guvernul Orban? Cum a reușit acesta să piardă în numai 6 luni 100 de milioane de euro punând la pământ industria cinematografică a României? Dacă nu este rea intenție, ci doar incompetență și brambureală, și tot este extrem de grav. În ce constă mecanismul acestei brambureli ?

