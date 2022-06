Căutată în toată Europa, prinsă de polițiști după ce a luat masa la o pizzerie din Lugoj

Politistii din Lugoj au reusit miercuri sa puna mana pe cea mai cautata lugojeanca din ultima perioada de timp.

Femeia, Ana Viorica Muresan (fosta Caldaras) era cautata in toata Europa, insa ea a fost gasita la Lugoj. Lugojeanca a fost luata pe sus de politistii lugojeni dupa ce a luat masa la o pizzerie din oras. Mai multi martori au declarat ca femeia nu a opus rezistenta in momentul in care a fost inconjurata de fortele de ordine. Dupa o scurta audiere, lugojeanca a fost retinuta si si-a petrecut noaptea in arestul IPJ Timis. Joi, lugojeanca a fost dusa in fata magistratilor care au confirmat faptul ca ea era persoana pe numele careia era emis un mandat european de arestare. Judecatorii au admis astfel sesizarea formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara.

“În baza art.104 alin.6 din Legea 302/2004 dispune executarea mandatului european de arestare emis la data de 13.05.2022 de Tribunalul Judiciar din Epinal în dosar nr. 21075000017 pe numele persoanei solicitate Muresan (fosta Caldaras) Ana Viorica si dispune predarea acesteia catre organele judiciare din Franta. În baza art.104 alin.3 din Legea 302/2004 constata ca persoana solicitata a consimtit la predarea sa organelor judiciare din Franta si nu a renuntat la beneficiul regulii specialitatii. În baza art. 104 alin. 10 din Legea nr. 302/2004 republicata, dispune arestarea persoanei solicitate MURESAN (fosta CALDARAS) ANA-VIORICA, pe o durata de 30 (treizeci) de zile, începand cu data de 09.06.2022 si pana la data de 08.07.2022, inclusiv. În baza art. 98 alin.2 din Legea nr. 302/2004 republicata, dispune respectarea conditiei ca în cazul în care se va pronunta o pedeapsa privativa de libertate de catre autoritatile din Franta, persoana solicitata sa fie transferata în Romania pentru executarea pedepsei”, se precizeaza in minuta Curtii de Apel Timisoara. Primele informatii indica faptul ca lugojeanca trebuie sa dea explicatii intr-un dosar pentru inselaciune. Femeia va ajunge in fata judecatorilor din estul Frantei, in cateva zile, scrie Lugoj Info.ro.

.

Comentarii

comentarii