Caz de coronavirus în fabrica Cottontex

O muncitoare de la compania Cottontex din Lugoj a fost luată miercuri, 8 aprilie, cu izoleta de acasă. Femeia a fost trimisă acasă cu mai multe zile în urmă, de conducerea fabricii, după ce se aflase că a avut contact direct cu una dintre asistentele infectate, de la spitalul din Lugoj. Erol Baeram, managerul fabricii spune că femeia nu a spus nimic și că dacă șefa de secție nu afla din alte surse, probabil ar fi venit la muncă în continuare.

„Noi am luat măsuri din prima zi. Am trimis-o acasă, nu mai știu de câte zile. Înainte de a fi testată! În momentul în care am avut cea mai mică bănuială am trimis-o pe ea acasă și contacții direcți, cei care lucrau cu ea pe mașină. Lucra pe un utilaj și secția respectivă este o secție destul de mare ca suprafață și nu foarte mulți oameni. Pe aproape 3.000 de metri pătrați lucrează cam 30 de oameni, pe un schimb. Distanța între utilaje e de aproape trei metri. La o mașină lucrează trei-patru oameni. Toți au fost trimiși acasă, în momentul în care șefa de secție de acolo a identificat primul risc. A trimis-o acasă, la fel ca și pe colegii ei direcți, nu s-a mai lucrat pe mașina respectivă. S-a dezinfectat cu clor și ieri când am primit informația tot schimbul l-am trimis acasă, în izolare. Am sunat și la spitalul de boli infecțioase și am întrebat care e procedura și mi-au explicat că se iau contacții direcți. Noi am anticipat asta și am făcut deja. Femeia a anunțat-o ieri pe șefa ei că a fost confirmată”, a declarat pentru Lugojeanul.ro, Erol Baeram, directorul societății.

Directorul Cottontex spune că, în fabrică, s-au luat toate măsurile de prevenție. S-au dat măști, s-au pus dezinfectați, însă sunt mulți muncitori care trec peste aceste reguli. Erol Baeram spune că a dat dispoziție ca dacă unul dintre muncitori nu respectă regulile să fie trimis imediat acasă. Cottontex are în fabrica de la Lugoj aproximativ 250 de angajați.

