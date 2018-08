Caz scandalos într-un sat din Timiș. Fetiță de 8 ani, internată la un spital din Timișoara, tratată cu ulei și albuș de ou, după ce a vărsat pe ea apă clocotită

O fetita de 8 ani se afla internata la o clinica medicala pentru copii, din Timisoara, dupa ce a suferit arsuri de gradul II pe corp in urma unui accident casnic.

Fetita, se pare, se afla in bucatarie si, intr-un moment de neatentie, a varsat pe ea ibricul cu apa clocotita. Imediat dupa acest incident copila a fost tratata de catre mama sa cu ulei si albus de ou, iar femeia a sunat la 112 doar cand a observat ca fata are dureri cumplite. Un echipaj de la ambulanta din Lugoj a preluat-o pe micuta si dupa ce i s-au acordat primele ingrijiri medicale, medicii au decis sa o transporte rapid la Timisoara, fara a mai merge la spitalul din Lugoj. Fetita se afla in afara oricarui pericol si va ramane internata pana cand ranile de la nivelul abdomenului, cauzate de apa clocotita, se vor cicatriza. Medicii roaga parintii sa anunte de indata medicul de familie si, in cazuri mai grave, ambulanta daca odraslele lor sunt victimele unor accidente casnice in urma carora sufera rani si sa nu foloseasca metode de tratament auzite la batrani. De multe ori aplicarea unui tratament neadecvat pune in pericol viata copiilor.

