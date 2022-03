Caz unic într-o instituție deconcentrată din România. Fosta șefă a Protecției Consumatorilor Timiș și-a reclamat la parchet aproape toți colegii

Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a solutionat dosarul 3008/P/2019, in care aproape toti comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor – Regiunea Vest au dat cu subsemnatul in urma unor plangeri penale formulate de fosta sefa a OPC Timis, Mihaela Ignat.

Dupa ce le-a reclamat la parchet pe fostele sale colege Marinela Ilias si Maria Parvulescu, care au fost condamnate definitiv la 2 ani, respectiv 3 ani de inchisoare cu suspendare, razbunarea Mihaelei Ignat impotriva colectivului de comisari, care nu a vrut-o, a mers mai departe, astfel ca le-a facut plangeri penale aproape tuturor colegilor. Caz unic intr-o institutie deconcentrata din Romania.

Comisarul sef Sorin Susanu a fost acuzat, in plangerea Mihaelei Ignat, de abuz in serviciu, sustragere sau distrugere de inscrisuri, purtare abuziva, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uzurparea functiei, hartuire, tentativa la sustragere sau distrugere de inscrisuri, in timp ce succesoarea sa la conducere, Claudia Besileu, a fost acuzata de uzurparea functiei.

Maria Parvulescu n-a scapat doar cu acuzatia de luare de mita, pentru care a si fost condamnata, ci a mai trebuit sa raspunda la intrebarile organelor judiciare si pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, iar ceilalti colegi – Daiana Margarit, Marinela Ilias, Anca Bucuci, Niculina Mircea, Mihai Alin Gubandru – au fost acuzati, in grup, de sustragere sau distrugere de inscrisuri. Un adevarat festival al plangerilor penale…

In conditiile in care dosarul nu a mai ajuns la DNA, unde s-ar fi gasit rapid martori pentru confirmarea acuzatiilor, cum s-a intamplat in cazul Marinelei Ilias si Mariei Parvulescu, procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a inteles rapid despre ce este vorba si a dispus clasarea cauzei.

“Analizand propunerea formulata de organele de cercetare, constat ca aceasta este temeinica sub aspectul expunerii situatiei de fapt si a motivarii in drept, iar in temeiul art. 315, alin. 5, Cod procedura penala vor fi insusite argumentele cuprinse in propunerea organului de cercetare penala”, precizeaza procuroarea Povaliceanu Claudia Cristina in ordonanta de clasare.

Totusi, in cadrul cercetarilor s-a procedat la disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de fostul comisar sef Sorin Susanu sub aspectul savarsirii infractiunii de fals intelectual. Totodata, procurorul a dispus clasarea cauzei si in privinta Mihaelei Ignat, care a fost victima efectului de bumerang al demersurilor sale justitiare, in sensul ca s-a trezit cu o plangere penala pentru distrugere, purtare abuziva si abuz in serviciu.

