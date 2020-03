CCIA Timiș continuă poveștile de succes ale firmelor înființate prin Proiectul SIA VEST

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de partener lider al Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, continuă să sprijine și să monitorizeze activitatea start-up-urilor înființate în cadrul Proiectului.

Prezentăm cititorilor interviul cu încă unul dintre beneficiarii finanțării nerambursabile, care de la începerea activității și primirea primei tranșe de finanțare a reușit să îndeplinească cu succes indicatorii din planul de afaceri selectat.

Sorina Daciana GARCEA / Timișoara

“Aflând de oportunitatea pe care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș o oferea antreprenorilor la început de drum, am hotărât să aplic pentru Programul „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”. Planul de afaceri conceput de mine a cumulat un punctaj suficient pentru a obține finanțarea. Cu ajutorul subvenției am investit în utilajul necesar pentru demararea unei afaceri ce are ca activitate principală lucrările de pregătire a terenului. Prin înființarea acestei societăți comerciale am creat un număr de 3 locuri de muncă.

Am demarat activitatea în ultimul trimestru al anului trecut și am derulat câteva proiecte prin care am început să ne impunem prin profesionalism și dedicare. Câteva din lucrările finalizate și în curs de finalizare sunt: Mondial SA Lugoj, Nord One, proiect de realizare a rețelei de apă și canal în Dumbrăvița și în Giroc”, spune asociat unic și administrator al TERASAMENTE VIF PREST 2019 SRL.

După autorizarea activității și semnarea contractelor de subvenție, firmele au început implementarea planurilor de afaceri selectate spre finanțare.

Domeniile în care acestea activează sunt: IT&C, înregistrări audio-video, producție cinematografică, editare-tipărire, activități fotografice, producție (mobilier, sucuri naturale), restaurante, comerț, consultanță în afaceri, organizare evenimente, servicii de coafură, construcții.

În prezent, cele 24 de firme au un număr total de 59 de angajați, iar valoarea totală a subvențiilor primite este de 3.496.143,01 lei (740.708,26 euro).

Reamintim că Proiectul SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, derulat de CCIA Timiş în parteneriat cu S.C. GAPA S.R.L., se adresează persoanelor cu domiciliul în unul din cele patru județețe ale Regiunii Vest care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban. Proiectul vizeazăstimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin cursuri de competente antreprenoriale, stagii de practică și activități de mentorat, crearea și sprijinirea dezvoltării de noi afaceri în Regiunea Vest care conduc la crearea de noi locuri de muncă.

Finanțarea este NERAMBURSABILĂ în proporție de 100% !

