CCIA Timiș și Auchan Timișoara Nord organizează un seminar dedicat fermierilor autohtoni: “Cum să îți vinzi produsele în hipermarket?”

Seminar extrem de util pentru producatorii romani de legume si alte marfuri ale economiei de piata, in cadrul caruia se va discuta despre sansa producatorilor autohtoni de a cuceri marile lanturi de magazine din Romania.

Evenimentul este organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in parteneriat cu magazinul Auchan Timisoara Nord, si va avea tema: „CUM SA ITI VINZI PRODUSELE IN HIPERMARKET/ SUPERMARKET. UPDATAREA COMERTULUI”.

Evenimentul propune abordarea unei teme de actualitate care vizeaza vanzarea produselor in marile lanturi de magazine de catre producatorii autohtoni.

Totodata, participantii vor afla care sunt avantajele colaborarii cu Auchan Retail Romania, cu accent pe pasii ce trebuie urmati de producatori pentru a ajunge in marile magazine Auchan.

Seminarul va raspunde unor intrebari esentiale precum:

Ce inseamna pentru producatorii romani sa-si vanda produsele in lantul de magazine Auchan?

Care sunt pasii de urmat?

Ce presupune colaborarea cu lantul de magazine?

Care sunt avantajele si dezavantajele?

Seminarul are loc in data de 11 mai 2022, intre orele 10 – 12, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIA Timis din Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22.

Participarea este gratuita.

