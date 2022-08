CCIA Timiș vine în sprijinul beneficiarilor Programelor Start Up Nation 2022 și Femeia Antreprenor 2022

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis prin Directia Instruire, Formare si Perfectionare Profesionala lanseaza cursul Competente antreprenoriale, a carui absolvire contribuie la obtinerea punctajului maxim pentru accesarea programelor Start Up Nation 2022 si Femeia Antreprenor 2022.

Cursul este autorizat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.

Perioada de desfasurare: 5 -16 septembrie 2022

Program: luni – vineri, intre orele 16 – 20

Loc de desfasurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd.Eroilor de la Tisa nr. 22 sau pe platforma ZOOM.

Pret: 1000 lei/pers.

Se acorda reduceri de 10% membrilor CCIAT si 20% pentru someri (in baza adeverintei de somaj). Reducerile nu se cumuleaza.

Cui se adreseaza:

Cursul se adreseaza cu prioritate celor care doresc sa aplice pentru Programele Start Up Nation 2022 si Femeia Antreprenor 2022, ai caror beneficiari trebuie sa urmeze un curs de Competente Antreprenoriale pentru a obtine *punctaj maxim.

(*In baza Grilei de evaluare pentru Programul Start Up Nation 2022, sectiunea Criterii/Criterii aferente cursurilor de pregatire antreprenoriala, punctul E1 “Asociatul/actionarul firmei a urmat o forma de pregatire antreprenoriala sau prezinta dovada absolvirii pana la momentul decontului” primeste 5 puncte. Finalizarea programului de formare profesionala este mentionata in grila de evaluare la sectiunea Criterii de departajare pentru punctaj egal, drept criteriu de departajare in caz de punctaje egale.)

Totodata, cursul se adreseaza persoanelor cu profil antreprenorial care doresc sa aplice o idee de business, fondatorilor de start-up-uri cat si managerilor cu experienta, interesati de crestere si surse de finantare.

Conditii de acces: Studii medii finalizate

Link curs: COMPETENTE ANTREPRENORIALE, FINANCIARE SI JURIDICE

Link Formular inscriere: Formularul de Inscriere.

Informatii si inscrieri:

Tel. 0720444121, 0720444120, e-mail: cmates@cciat.ro sau la Directia Instruire, Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri Timisoara, cam.115.

