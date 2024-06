CCIAT a deschis Salonul Industriei Ușoare, la CRAFT, cu 54 de expozanți din România

Miercuri, 12 iunie, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș, a fost deschisă cea de-a cincea ediție din 2024, din cele nouă, a Salonului Industriei Ușoare, ce are loc, în perioada 12 – 16 iunie.

Aura Culea, organizatoare din cadrul CCIAT, a explicat că sunt prezente cu standuri peste 54 de companii din mai multe orașe din țară, cum ar fi Constanța, Iași, Suceava, București, Brașov, Făgăraș etc., care oferă spre vânzare la prețuri promoționale o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte, tricotaje, lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie, accesorii, produse cosmetice, parfumuri, bijuterii din aur şi argint, gablonţuri, altele.

În premieră există și produse pentru copii.

De ce clienții ar trebui să vină cu mare interes la acest salon al industriei ușoare?

Aura Culea spune că, în primul rând, aici ei vor găsi produse de calitate și adaptate fiecărui buzunar la prețuri accesibile pentru toți. “Aici au marfă excelentă în primul rând la prețuri promoționale, cu reducerile la multe produse, mai ales la încălțăminte etc. Aici toți care vor veni vor găsi produse dintr-o gamă foarte variată de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, bijuterii etc. Tot ce ține de industria ușoară, inclusiv pentru copii în premieră. La intrare are loc și clasicul târg de produse tradiționale care întâmpină vizitatorii cu dulciuri de casă, produse naturiste, miere de albine, produse de carmangerie, articole de artizanat, unități de alimentație publică. Expoziția este deschisă de miercuri până sâmbătă, între orele 1000 – 2000, iar duminică între orele 1000 – 1800.

Aura Culea a concluzionat: “Trebuie să remarcăm că e ultimul târg înainte de perioada verii. Vom avea o pauză până în toamnă mai ales că a început perioada vacanțelor și oamenii sunt de obicei plecați. În iulie august, va fi foarte cald și cetățenii preferă să meargă la mare și la munte decât să vină la un târg”.

De ce comercianții din țară preferă Timișoara?

“Comercianții vin cu mare drag la Timișoara la Târgu industrie ușoare organizat de CCIAT, fiindcă ei știu că au aici clienți foarte mulți și Timișoara e un oraș deosebit. Lor le place foarte mult aici la noi. Sala de la CRAFT e modernă și se simt foarte bine aici, unde au un confort mult mai mare decât în alte locuri unde mai merg în țară. La Timișoara există un public bun, receptiv la produsele pe care ei le expun. Interesant este că își păstrează și locurile în sală pentru ca clientul să știe unde să îi găsească de fiecare dată la cele nouă ediție pe care le organizăm în fiecare an”, a mai spus Culea.

Intrarea publicului este gratuită.

